Sorsdöntő lehet a béketárgyalás, ezt akarja Putyin, ezt követeli Zelenszkij

Újabb fordulóhoz érkeznek az orosz–ukrán béketárgyalások: november 10-én és 11-én Abu-Dzabiban folytatódnak az egyeztetések az Egyesült Államok közvetítésével. Az ABC News beszámolója szerint a találkozó legfontosabb kérdése az lesz, milyen biztonsági garanciákat kaphat Oroszország és Ukrajna egy esetleges békemegállapodás keretében. A felek legutóbb februárban folytattak hasonló egyeztetéseket, amelyek akkor nem vezettek érdemi előrelépéshez. A mostani találkozót ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök optimista kijelentései előzték meg.

Béketárgyalás: Donald Trump amerikai közvetítéssel próbálja előmozdítani az orosz–ukrán háború lezárását (Forrás: foxnews.com)

Béketárgyalás ellentétekkel

A tárgyalások megkezdése előtt továbbra is jelentős különbségek vannak Moszkva és Kijev álláspontja között. Vlagyimir Putyin orosz elnök ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja vissza csapatait abból a négy régióból, amelyet Oroszország 2022 szeptemberében egyoldalúan annektált, de azóta sem tudott teljes egészében elfoglalni. Moszkva emellett azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le NATO-csatlakozási törekvéseiről, fogadjon el korlátozásokat haderejére vonatkozóan, valamint változtasson az orosz nyelvet és a Moszkvához kötődő ortodox egyházat érintő intézkedésein.

Az orosz vezetés átfogó békemegállapodást szeretne, és továbbra is elutasítja az általános tűzszünetet. Putyin álláspontja szerint a harcok átmeneti felfüggesztése lehetőséget adna az ukrán hadseregnek az erőgyűjtésre és fegyverkészleteinek feltöltésére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel szemben nem hajlandó önként lemondani olyan területekről, amelyeket Oroszország katonailag nem tudott elfoglalni. Kijev a hadsereg korlátozását is elutasítja, és továbbra is ragaszkodik a nyugati biztonsági garanciákhoz. Az ukrán vezetés szerint az első lépésnek az azonnali tűzszünetnek kell lennie, a területi kérdések rendezéséhez pedig Putyin és Zelenszkij közvetlen találkozójára lenne szükség.

Ukrajna olyan biztonsági garanciákat szeretne kapni szövetségeseitől, amelyek a NATO kollektív védelmi rendszeréhez hasonló biztosítékokat nyújtanának egy esetleges újabb orosz támadással szemben.

Zelenszkij november 5-i interjújában hangsúlyozta, hogy a megállapodásnak egyértelmű választ kell adnia arra, mi történne, ha Oroszország ismét megtámadná Ukrajnát. Az ukrán elnök szerint pontosan meg kell határozni, mely országok, milyen eszközökkel és mikor lépnének közbe.