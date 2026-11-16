Biden elárulta, mit gondolt Putyinról és Zelenszkijről, meglepő részleteket írt

Joe Biden Promise Me, America (Ígérd meg nekem, Amerika) című könyve november 17-én, kedden jelenik meg. A The Wall Street Journal november 15-én több részletet is közölt a kötetből, amelyekben az egykori amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökről, Volodimir Zelenszkij ukrán államfőről, Donald Trumpról és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökről ír.
Putyin úgy viselkedett, mint egy közömbösséget színlelő tinédzser
Biden az orosz elnökkel való találkozásait felidézve Vlagyimir Putyin „ingerlékenyen szeszélyes” hangneméről írt. A volt amerikai elnök szerint az orosz vezető a megbeszéléseken gyakran hátradőlt a székében, és közömbösséget színlelt, „mint egy tinédzser”.
Az ukrán elnökről ennél összetettebb képet festett. Biden úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkij színészi múltja „nagyon jó felkészítésnek bizonyult” egy háborús vezető számára. A személyes beszélgetéseik során azonban az ukrán elnök olykor mogorva és makacs volt, és kevesebb hálát mutatott, mint amennyit az amerikai elnök elvárt volna tőle.
A Biden memoárjában szereplő megjegyzések az egykori amerikai elnök személyes benyomásait tükrözik, amelyeket a két vezetővel folytatott találkozásai során szerzett.
Trumpot a Capitolium ostromával kapcsolatban bírálta
Donald Trump kapcsán Biden a 2021. január 6-i eseményeket is felidézte, amikor a tüntetők megrohamozták az amerikai Capitoliumot. A volt elnök szerint Trump nem Amerika élére állt, hanem a lázadást vezette. Az esetet az amerikai történelem egyik legsúlyosabb elnöki kötelességmulasztásának nevezte.
Biden ugyanakkor egy meglepő személyes találkozásról is beszámolt. A 2024-es választás után, amikor Trump felkereste őt a Fehér Házban, a republikánus politikus a korábbi éles bírálatok ellenére barátságos hangot ütött meg.
„Tudod, Joe, ha nem lenne politika, biztos vagyok benne, hogy jó barátok lennénk” – idézte fel Trump szavait Biden.
Netanjahuval nem volt különösebb bizalom közöttük
Az izraeli miniszterelnökről, Benjamin Netanjahuról Biden azt írta, hogy kettejük között nem volt különösebb bizalom. Az egykori amerikai elnök aggasztónak tartotta Netanjahu szerinte Trumphoz hasonló politikai vonásait.
Biden úgy vélte, hogy az izraeli kormányfő könnyedén bánik az igazsággal, és nem habozik a demokratikus intézményeket saját személyes érdekei szolgálatába állítani.
Biden továbbra is helyesnek tartja az afganisztáni kivonulást
Az amerikai csapatok Afganisztánból történő kivonásával kapcsolatban Biden továbbra is kitart korábbi döntése mellett, annak ellenére, hogy azt saját politikai ellenfelei és támogatói közül is sokan bírálták.
„Ugyanígy döntenék újra. Az afganisztáni háború befejezése helyes lépés volt” – írta a memoárjában. Felidézte azt is, hogy még saját kormányzatán belül is ellenállásba ütközött a kivonulás miatt.
A 2024-es vita után tudta, hogy nagy baj van
A 2024-es elnökválasztás előtt Donald Trumppal folytatott televíziós vita kudarca Biden politikai pályafutásának egyik meghatározó pillanata lett. A volt elnök a memoárjában a hosszú repülőutak kimerítő hatásával és fia, Hunter Biden elítélése utáni nehéz időszakkal magyarázta gyenge szereplését.
Biden felidézte, hogy a vita egyik kritikus pillanatában elvesztette a gondolatmenetét. Azt is tudta, hogy rosszul teljesített, mégis arra számított, hogy kap egy második lehetőséget a bizonyításra.
„Tévedtem” – írta a volt amerikai elnök.