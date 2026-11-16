Biden elárulta, mit gondolt Putyinról és Zelenszkijről, meglepő részleteket írt

Joe Biden Promise Me, America (Ígérd meg nekem, Amerika) című könyve november 17-én, kedden jelenik meg. A The Wall Street Journal november 15-én több részletet is közölt a kötetből, amelyekben az egykori amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökről, Volodimir Zelenszkij ukrán államfőről, Donald Trumpról és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökről ír.

Biden memoárja: ezt gondolta Putyinról és Zelenszkijről Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Putyin úgy viselkedett, mint egy közömbösséget színlelő tinédzser

Biden az orosz elnökkel való találkozásait felidézve Vlagyimir Putyin „ingerlékenyen szeszélyes” hangneméről írt. A volt amerikai elnök szerint az orosz vezető a megbeszéléseken gyakran hátradőlt a székében, és közömbösséget színlelt, „mint egy tinédzser”.

Az ukrán elnökről ennél összetettebb képet festett. Biden úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkij színészi múltja „nagyon jó felkészítésnek bizonyult” egy háborús vezető számára. A személyes beszélgetéseik során azonban az ukrán elnök olykor mogorva és makacs volt, és kevesebb hálát mutatott, mint amennyit az amerikai elnök elvárt volna tőle.

A Biden memoárjában szereplő megjegyzések az egykori amerikai elnök személyes benyomásait tükrözik, amelyeket a két vezetővel folytatott találkozásai során szerzett.

Trumpot a Capitolium ostromával kapcsolatban bírálta

Donald Trump kapcsán Biden a 2021. január 6-i eseményeket is felidézte, amikor a tüntetők megrohamozták az amerikai Capitoliumot. A volt elnök szerint Trump nem Amerika élére állt, hanem a lázadást vezette. Az esetet az amerikai történelem egyik legsúlyosabb elnöki kötelességmulasztásának nevezte.

Biden ugyanakkor egy meglepő személyes találkozásról is beszámolt. A 2024-es választás után, amikor Trump felkereste őt a Fehér Házban, a republikánus politikus a korábbi éles bírálatok ellenére barátságos hangot ütött meg.

„Tudod, Joe, ha nem lenne politika, biztos vagyok benne, hogy jó barátok lennénk” – idézte fel Trump szavait Biden.

Netanjahuval nem volt különösebb bizalom közöttük

Az izraeli miniszterelnökről, Benjamin Netanjahuról Biden azt írta, hogy kettejük között nem volt különösebb bizalom. Az egykori amerikai elnök aggasztónak tartotta Netanjahu szerinte Trumphoz hasonló politikai vonásait.