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joe biden

Biden elárulta, mit gondolt Putyinról és Zelenszkijről, meglepő részleteket írt

43 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Hamarosan megjelenik Joe Biden volt amerikai elnök új memoárja, amelyben a politikus többek között a világ vezetőivel való személyes találkozásairól is beszámol. A Biden memoárjából nyilvánosságra került részletek szerint Vlagyimir Putyin viselkedése kifejezetten irritálta, Volodimir Zelenszkijtől pedig több hálát várt volna.
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joe bidenvlagyimir putyindonald trump

Joe Biden Promise Me, America (Ígérd meg nekem, Amerika) című könyve november 17-én, kedden jelenik meg. A The Wall Street Journal november 15-én több részletet is közölt a kötetből, amelyekben az egykori amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökről, Volodimir Zelenszkij ukrán államfőről, Donald Trumpról és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökről ír.

Biden memoárja: ezt gondolta Putyinról és Zelenszkijről
Biden memoárja: ezt gondolta Putyinról és Zelenszkijről Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Putyin úgy viselkedett, mint egy közömbösséget színlelő tinédzser

Biden az orosz elnökkel való találkozásait felidézve Vlagyimir Putyin „ingerlékenyen szeszélyes” hangneméről írt. A volt amerikai elnök szerint az orosz vezető a megbeszéléseken gyakran hátradőlt a székében, és közömbösséget színlelt, „mint egy tinédzser”.

Az ukrán elnökről ennél összetettebb képet festett. Biden úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkij színészi múltja „nagyon jó felkészítésnek bizonyult” egy háborús vezető számára. A személyes beszélgetéseik során azonban az ukrán elnök olykor mogorva és makacs volt, és kevesebb hálát mutatott, mint amennyit az amerikai elnök elvárt volna tőle.

A Biden memoárjában szereplő megjegyzések az egykori amerikai elnök személyes benyomásait tükrözik, amelyeket a két vezetővel folytatott találkozásai során szerzett.

Trumpot a Capitolium ostromával kapcsolatban bírálta

Donald Trump kapcsán Biden a 2021. január 6-i eseményeket is felidézte, amikor a tüntetők megrohamozták az amerikai Capitoliumot. A volt elnök szerint Trump nem Amerika élére állt, hanem a lázadást vezette. Az esetet az amerikai történelem egyik legsúlyosabb elnöki kötelességmulasztásának nevezte.

Biden ugyanakkor egy meglepő személyes találkozásról is beszámolt. A 2024-es választás után, amikor Trump felkereste őt a Fehér Házban, a republikánus politikus a korábbi éles bírálatok ellenére barátságos hangot ütött meg.

„Tudod, Joe, ha nem lenne politika, biztos vagyok benne, hogy jó barátok lennénk” – idézte fel Trump szavait Biden.

Netanjahuval nem volt különösebb bizalom közöttük

Az izraeli miniszterelnökről, Benjamin Netanjahuról Biden azt írta, hogy kettejük között nem volt különösebb bizalom. Az egykori amerikai elnök aggasztónak tartotta Netanjahu szerinte Trumphoz hasonló politikai vonásait.

Biden úgy vélte, hogy az izraeli kormányfő könnyedén bánik az igazsággal, és nem habozik a demokratikus intézményeket saját személyes érdekei szolgálatába állítani.

Biden továbbra is helyesnek tartja az afganisztáni kivonulást

Az amerikai csapatok Afganisztánból történő kivonásával kapcsolatban Biden továbbra is kitart korábbi döntése mellett, annak ellenére, hogy azt saját politikai ellenfelei és támogatói közül is sokan bírálták.

„Ugyanígy döntenék újra. Az afganisztáni háború befejezése helyes lépés volt” – írta a memoárjában. Felidézte azt is, hogy még saját kormányzatán belül is ellenállásba ütközött a kivonulás miatt.

A 2024-es vita után tudta, hogy nagy baj van

A 2024-es elnökválasztás előtt Donald Trumppal folytatott televíziós vita kudarca Biden politikai pályafutásának egyik meghatározó pillanata lett. A volt elnök a memoárjában a hosszú repülőutak kimerítő hatásával és fia, Hunter Biden elítélése utáni nehéz időszakkal magyarázta gyenge szereplését.

Biden felidézte, hogy a vita egyik kritikus pillanatában elvesztette a gondolatmenetét. Azt is tudta, hogy rosszul teljesített, mégis arra számított, hogy kap egy második lehetőséget a bizonyításra.

„Tévedtem” – írta a volt amerikai elnök.

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