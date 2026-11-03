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Lengyelország

Bombafenyegetés miatt lezárták a varsói repülőteret

21 perce
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Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be kedden a lengyel főváros nemzetközi repülőterén, miután egy Londonból érkező járattal kapcsolatban riasztás érkezett. A hatóságok megkezdték a bombafenyegetés kivizsgálását, miközben egy nappal korábban Magyarországon is hasonló incidens történt.
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LengyelországlezárásVarsóbombafenyegetés

Bombafenyegetés miatt lezárták a varsói Chopin nemzetközi repülőteret, miután a LOT lengyel légitársaság Londonból érkező járatával kapcsolatban biztonsági riasztást adtak ki. A repülőgép biztonságosan leszállt, a hatóságok pedig megkezdték a fenyegetés kivizsgálását – számolt be róla a Daily Mail.

Bombafenyegetés miatt lezárták a varsói Chopin repülőteret
Bombafenyegetés miatt lezárták a varsói Chopin repülőteret
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto / Illusztráció

A repülőgép kedden reggel indult a londoni Heathrow repülőtérről Varsóba. A fedélzetén az értesülések szerint 118 utas tartózkodott. A repülőtér közlése alapján a biztonsági szolgálatok megkezdték a bejelentés ellenőrzését.

Egy nappal korábban egy Wizz Air-járatot is bombafenyegetés ért

A varsói esetet egy nappal korábban hasonló incidens előzte meg. A Wizz Air London-Lutonból Szófiába tartó Airbus A321-es repülőgépét bombafenyegetés miatt Budapestre irányították át.

A repülőgép Bosznia-Hercegovina felett változtatott útvonalat, majd egy magyar Gripen vadászgép kíséretében biztonságosan leszállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A hatóságok átvizsgálták a repülőgépet és ellenőrizték az utasokat, azonban a Wizz Air később közölte, hogy semmi gyanúsat nem találtak. A légitársaság hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és továbbra is az utasok, valamint a személyzet biztonságát tekinti elsődlegesnek.

 

 

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