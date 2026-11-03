Bombafenyegetés miatt lezárták a varsói repülőteret

Egy nappal korábban egy Wizz Air-járatot is bombafenyegetés ért

A varsói esetet egy nappal korábban hasonló incidens előzte meg. A Wizz Air London-Lutonból Szófiába tartó Airbus A321-es repülőgépét bombafenyegetés miatt Budapestre irányították át.

A repülőgép Bosznia-Hercegovina felett változtatott útvonalat, majd egy magyar Gripen vadászgép kíséretében biztonságosan leszállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A hatóságok átvizsgálták a repülőgépet és ellenőrizték az utasokat, azonban a Wizz Air később közölte, hogy semmi gyanúsat nem találtak. A légitársaság hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és továbbra is az utasok, valamint a személyzet biztonságát tekinti elsődlegesnek.