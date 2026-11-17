Ideje kimondani, hogy a Brexit nem hozta meg az ígért eredményeket, Nagy-Britanniának pedig szorosabb kapcsolatot kell kialakítania az Európai Unióval – erről beszélt hétfőn a munkáspárti brit miniszterelnök. Andy Burnham úgy vélte, az ország többet veszített, mint amennyit nyert a kilépéssel, amely szerinte a világban erősödő elszigetelődés egyik első jele volt – írja az AP NEWS.
A Brexit súlyos gazdasági következményekkel járt
Andy Burnham brit kormányfő a londoni Lord Mayor’s Banquet rendezvényén értékelte az elmúlt évtized tapasztalatait. A 2016-os népszavazás nyomán megvalósult brit EU-kilépést Hans Christian Andersen A császár új ruhája című meséjéhez hasonlította, amelyben senki sem meri kimondani az uralkodónak, hogy valójában meztelen.
A Brexit, amelyet kaptunk, nem működött. Többet veszítettünk, mint amennyit nyertünk
– fogalmazott.
Szerinte a kampány egyik legfontosabb ígérete, hogy az ország visszaszerzi az ellenőrzést határai, törvényei és gazdasága felett, nem teljesült. Az uniós országokkal folytatott kereskedelem jelentősen visszaesett, a gazdasági károkra vonatkozó becslések pedig a brit GDP 4–8 százalékára teszik a veszteséget.
Új fejezetet nyithatnak Brüsszellel
A kijelentés a Nagy-Britannia és az Európai Unió pénteki csúcstalálkozója előtt hangzott el. London és Brüsszel várhatóan megállapodik az élelmiszer- és italkereskedelem megkönnyítéséről, az energiáról, valamint a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó szabályokról. Egy olyan program is készülhet, amely korlátozott időre lehetővé tenné a fiatalok munkavállalását Nagy-Britanniában és az EU-ban.
A miniszterelnök szerint a 2016-ban elindult folyamat egy szélesebb nemzetközi trend része volt:
világszerte erősödött az elszigetelődés és a gazdasági önvédelem. Úgy vélte, mindez Oroszország érdekeit is szolgálta, hiszen Moszkva egy megosztott NATO-ban és gyengébb Európában érdekelt.
A pénteki találkozó után országos párbeszéd indulhat arról, milyen legyen az Egyesült Királyság hosszú távú viszonya az Európai Unióval.
Boris Johnson keményen visszaszólt
A teljes visszarendeződésnek egyelőre politikai korlátai vannak. A következő parlamenti választásig érvényben marad az a vállalás, hogy London nem csatlakozik újra az uniós vámunióhoz, és nem tér vissza az egységes piac korábbi rendszeréhez.
A 2016-os referendumon a távozás mellett 52 százalék, a maradás mellett 48 százalék szavazott.
A kilépést támogató egykori konzervatív kormányfő, Boris Johnson máris bírálta a közeledési terveket. Szerinte ha London megpróbálná ismét az EU felé terelni az országot, a választók felismernék, mi történik, és elutasítanák az elképzelést.