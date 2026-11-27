Rendkívüli intézkedést hozott a brit hadsereg. Mintegy 100 ezer tartalékost és veterán katonát keresnek meg, hogy készüljenek fel egy esetleges háborús behívásra. A brit védelmi minisztérium levelekben kérte a veteránokat, hogy önkéntesen vegyenek részt katonai kiképzéseken és gyakorlatokon. A lépés hátterében az Oroszországgal kapcsolatos növekvő biztonsági aggodalmak állnak, különösen a közelmúlt lengyelországi rakétaincidens – számolt be róla a brit Mirror.

A brit hadsereg mintegy százezer tartalékost és veteránt szeretne behívni (A képen Wes Streeting brit védelmi miniszter) Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU

A hidegháború óta nem történtént ilyen a brit hadseregben

A lap beszámolója szerint a hidegháború óta először került sor ilyen széles körű felhívásra. A brit katonai vezetés célja, hogy a korábban szolgált katonák szükség esetén ismét bevethetők legyenek.

Wes Streeting, brit védelmi miniszter ésszerű és szükséges óvintézkedésnek nevezte a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy az intézkedésnek inkább megnyugtatnia kellene a lakosságot.

Fontos azonban, hogy egyelőre nem kötelező mozgósításról van szó, hanem önkéntes felkészülésről.

A brit védelmi minisztérium komoly problémával is szembesült. A mintegy 100 ezer, szükség esetén visszahívható veterán közül körülbelül 50 ezernek nem ismerik a jelenlegi lakcímét. Ez jelentősen megnehezítheti a korábban szolgált katonák elérését és egy esetleges behívás megszervezését – derül ki a Mirror egy másik cikkéből, ahol egy katonai vezető osztotta meg aggodalmait.

A katonai készülődés közben a NATO is megerősíti keleti védelmét. A lengyelországi rakétaincidenst követően a szövetség korai előrejelző és légtérellenőrző repülőgépet küld Lengyelországba, hogy javítsa a fenyegetések észlelését.