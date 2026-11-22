António Costa szombaton ismertetett javaslata újabb 44 milliárd euróval csökkentené az Európai Unió 2028–2034-es költségvetését az ír uniós elnökség októberi tervezetéhez képest – számolt be a Politico. Az Európai Bizottság eredeti, tavaly júliusi javaslatához viszonyítva ez már összesen 204 milliárd eurós, 10,2 százalékos visszavágást jelentene. A brüsszeli tervezet egyik legvitatottabb eleme, hogy a korábbi kompromisszumokkal ellentétben már a regionális fejlesztéseket finanszírozó kohéziós forrásokat is csökkentenék.
A kohéziós támogatásokhoz is hozzányúlna Costa
Az Európai Tanács elnöke a korábbi javaslathoz képest nyolcmilliárd euróval mérsékelné a kohéziós kiadásokat, miközben a mezőgazdasági támogatásokat változatlanul hagyná.
Ez különösen érzékenyen érinti azt a 17 kelet- és dél-európai tagállamot, köztük Lengyelországot, Olaszországot és Spanyolországot, amelyek néhány nappal korábban még határozottan elutasították a regionális támogatások csökkentését.
A Politico szerint Costa ezzel Németországnak és a költségvetési szigorítást követelő országoknak próbál engedményt tenni.
A legújabb javaslat a következő változtatásokat tartalmazza az előző tervezethez képest:
- Kohéziós támogatások: 8 milliárd eurós csökkentés.
- Versenyképességi kiadások: 20 milliárd eurós visszavágás.
- Külföldi támogatások: 7 milliárd eurós csökkentés.
- Helyreállítási hitelek: 10 milliárd eurós megtakarítás a törlesztések elhalasztásával.
- Mezőgazdasági támogatások: változatlan keret.
- Válságkezelési tartalék: a korábbi javaslathoz képest több forrás jutna rá.
A megszorítások azonban Németország számára továbbra sem elegendők. Friedrich Merz német kancellár ugyan első lépésként üdvözölte Costa kezdeményezését, de további csökkentéseket sürgetett:
A most asztalon lévő javaslat az első lépés, de a költségvetés teljes mérete továbbra is túl nagy.”
Az Európai Parlament részéről ugyanakkor éppen ellenkező irányú bírálat érkezett. Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt költségvetési tárgyalója elfogadhatatlannak nevezte a tervezetet, és közölte, hogy az nem szolgálhat az Európai Parlament jóváhagyásának alapjául.
A Google-t és a Metát is megadóztatná Brüsszel
Costa javaslatának másik fontos eleme egy új, digitális óriásvállalatokat terhelő adó bevezetése. Az intézkedés a Google-hoz és a Metához hasonló multinacionális cégeket érintené, amelyek éves globális árbevétele meghaladja a 750 millió eurót, az Európai Unión belüli forgalmuk pedig az 50 millió eurót.
Az új adó az online hirdetéseket, a digitális közvetítő szolgáltatásokat és a felhasználók által generált adatok üzleti hasznosítását érintené. Egy uniós tisztviselő szerint évente mintegy ötmilliárd eurós bevételt eredményezhetne.
Costa ezzel váltaná fel az Európai Bizottság korábbi, CORE néven ismert vállalati adójavaslatát, amelyet a tagállamok többsége versenyképességi aggályok miatt ellenzett.
A Politico szerint Brüsszel korábban az Egyesült Államok esetleges megtorló intézkedéseitől tartva kerülte a technológiai óriáscégek megadóztatását, az amerikai félidős választások eredménye azonban új politikai lehetőséget teremthetett a kezdeményezés számára.
Costa összességében évi 60 milliárd eurónyi új uniós bevételt teremtene különböző adókkal és módosításokkal. Ennek érdekében többek között növelné a műanyag- és elektronikai hulladékok után fizetendő hozzájárulásokat, valamint az EU költségvetésébe irányítaná a karbonimport-adóból származó bevételek teljes összegét a jelenlegi 75 százalék helyett.
Emellett megvizsgálnák a kriptovállalatok és a nemzeti frekvenciaárverések megadóztatásának lehetőségét is.
Az Európai Tanács elnöke szerint az új bevételi források bevezetésével elkerülhető lenne, hogy a tagállamoknak jelentősen növelniük kelljen az uniós költségvetéshez való hozzájárulásukat.
Ezzel a javaslattal sikerült nagyon közel maradnunk a nemzeti hozzájárulások jelenlegi szintjéhez”
– fogalmazott Costa.
A tervezetről az uniós vezetők a következő héten folytatják az egyeztetéseket, Costa pedig abban bízik, hogy a december 17-én kezdődő csúcstalálkozón sikerül megállapodásra jutni.
A végleges költségvetés elfogadásához azonban valamennyi tagállam egyetértésére és az Európai Parlament jóváhagyására is szükség lesz.