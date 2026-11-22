António Costa szombaton ismertetett javaslata újabb 44 milliárd euróval csökkentené az Európai Unió 2028–2034-es költségvetését az ír uniós elnökség októberi tervezetéhez képest – számolt be a Politico. Az Európai Bizottság eredeti, tavaly júliusi javaslatához viszonyítva ez már összesen 204 milliárd eurós, 10,2 százalékos visszavágást jelentene. A brüsszeli tervezet egyik legvitatottabb eleme, hogy a korábbi kompromisszumokkal ellentétben már a regionális fejlesztéseket finanszírozó kohéziós forrásokat is csökkentenék.

Brüsszel 44 milliárd euróval csökkentené az EU 2028–2034-es költségvetését, de Németország szerint ez még mindig nem elég (Fotó: AFP)

A kohéziós támogatásokhoz is hozzányúlna Costa

Az Európai Tanács elnöke a korábbi javaslathoz képest nyolcmilliárd euróval mérsékelné a kohéziós kiadásokat, miközben a mezőgazdasági támogatásokat változatlanul hagyná.

Ez különösen érzékenyen érinti azt a 17 kelet- és dél-európai tagállamot, köztük Lengyelországot, Olaszországot és Spanyolországot, amelyek néhány nappal korábban még határozottan elutasították a regionális támogatások csökkentését.

A Politico szerint Costa ezzel Németországnak és a költségvetési szigorítást követelő országoknak próbál engedményt tenni.

A legújabb javaslat a következő változtatásokat tartalmazza az előző tervezethez képest:

Kohéziós támogatások : 8 milliárd eurós csökkentés.

: 8 milliárd eurós csökkentés. Versenyképességi kiadások : 20 milliárd eurós visszavágás.

: 20 milliárd eurós visszavágás. Külföldi támogatások : 7 milliárd eurós csökkentés.

: 7 milliárd eurós csökkentés. Helyreállítási hitelek : 10 milliárd eurós megtakarítás a törlesztések elhalasztásával.

: 10 milliárd eurós megtakarítás a törlesztések elhalasztásával. Mezőgazdasági támogatások : változatlan keret.

: változatlan keret. Válságkezelési tartalék: a korábbi javaslathoz képest több forrás jutna rá.

A megszorítások azonban Németország számára továbbra sem elegendők. Friedrich Merz német kancellár ugyan első lépésként üdvözölte Costa kezdeményezését, de további csökkentéseket sürgetett:

A most asztalon lévő javaslat az első lépés, de a költségvetés teljes mérete továbbra is túl nagy.”

Az Európai Parlament részéről ugyanakkor éppen ellenkező irányú bírálat érkezett. Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt költségvetési tárgyalója elfogadhatatlannak nevezte a tervezetet, és közölte, hogy az nem szolgálhat az Európai Parlament jóváhagyásának alapjául.