Sorsfordító diplomáciai események helyszíne Kína, ahol november 19-én először ülhet közös tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államok, Oroszország és Kína elnöke. A háromoldalú csúcstalálkozó jelentőségére Deák Dániel politikai elemző hívta fel a figyelmet legújabb videójában, hangsúlyozva, hogy a három nagyhatalom vezetőinek egyeztetése alapjaiban befolyásolhatja a nemzetközi politikát. Miközben Washington, Moszkva és Peking a világ legfontosabb biztonságpolitikai kérdéseiről készül tárgyalni, az európai vezetők nem vesznek részt a történelmi egyeztetésen.

Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping Kínában tárgyalt a történelmi csúcstalálkozó előtt (Fotó: WANG YE / XINHUA)

Háromoldalú csúcstalálkozó: új korszak kezdődhet a világpolitikában

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán már találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel. A két vezető az orosz–kínai együttműködésről, valamint a nemzetközi erőviszonyok alakulásáról folytatott megbeszélést. Deák Dániel videójában arról beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök eközben a Fülöp-szigetekről indul Kínába, hogy csütörtökön csatlakozzon hozzájuk. Az amerikai elnök azóta megérkezett Sencsenbe.

Putyin szerda hajnalban megérkezett Kínába, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesült. Az orosz elnök Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásán a többpólusú világrend kialakításának fontosságát is hangsúlyozta.

A csütörtöki egyeztetés történelmi jelentőségét az adja, hogy az amerikai, az orosz és a kínai elnök ebben a formátumban még soha nem tartott közös csúcstalálkozót.

A találkozó előkészítése már hetek óta zajlik. November elején Peking hivatalosan is megerősítette, hogy egyeztetéseket folytatnak a három nagyhatalom vezetőinek közös tárgyalásáról. A kezdeményezést később Washington, Moszkva és Peking is megerősítette. A történelmi egyeztetésen a nukleáris fegyverzet korlátozása és az iráni konfliktus is napirendre kerülhet. Deák Dániel szerint az ukrajnai háború kérdése is meghatározó lehet, bár a találkozó végleges napirendjét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Washington elsősorban a nukleáris fegyverzetkorlátozásra és Iránra kíván összpontosítani, az ukrajnai háború tárgyalásáról ugyanakkor eltérő várakozások jelentek meg. A találkozó jelentőségét jól mutatja, hogy egyre többen az 1945-ös jaltai konferenciához hasonlítják a készülő eseményt. Akkor a második világháború végéhez közeledve a szövetséges nagyhatalmak vezetői a háború utáni nemzetközi rend alapvető kérdéseiről egyeztettek.

Nem véletlenül emlegetnek sokan egy új Jaltát, a holnapi találkozó akár egy új nemzetközi politikai korszak kezdetét is jelentheti”

– fogalmazott Deák Dániel.