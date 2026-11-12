Dömötör Csaba: „Címeres zsarolással állunk szemben”

Mivel az EU betiltja az olcsóbb keleti gázimportot, Magyarország ezt csak jóval magasabb áron teheti.

Címeres zsarolással állunk szemben

– mondta, hozzátéve: „Magyarország ezzel biztosan rosszabbul jár, a megnövekedett számlát a magyar családoknak, a magyar vállalkozásoknak kell fizetnie.”

A Fidesz EP-képviselője közölte: a német kancellár 70 milliárd euró uniós támogatást követel Ukrajnának. Ha a tagállamok engednek Merz zsarolásának, az azt jelentené, hogy a jövő évi uniós költségvetésből Ukrajna kapná a legtöbbet, „messze többet, mint bármely uniós tagország”.

Dömötör Csaba kiemelte: Magyarország eddig nem vett részt a háború finanszírozásában, a Tisza-kormány azonban feloldotta az ezzel kapcsolatos vétót.

A politikus hangsúlyozta: minél több forrást biztosítanak a fegyverkezési alapoknak és a háború finanszírozásnak, annál kevesebb jut más célokra.

A következő hétéves uniós költségvetés terveiben például jelentősen megvágnák a kohéziós támogatásokat, illetve az agrártámogatásokat is

– hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, majd közölte: a „filmszínház epizódjai” között nem nagyon beszéltek róla, de Magyar Péter aláírását adta egy olyan kormányfői levélhez, melynek aláírói elfogadják ezt az átcsoportosítást a következő hétéves uniós költségvetéssel kapcsolatban.

Az Európai Parlamenti képviselő szerint az előző kormány nem engedett a zsarolásnak, az új kormány azonban fokozatosan végrehajtja azokat a követeléseket, amelyeket más országokban, vagy az Európai Bizottságban fogalmaztak meg, ez pedig „sok százmilliárdjába kerül a magyar adófizetőknek”.

Az úgynevezett aranykonvoj ügyében feltett kérdésre válaszolva az EP-képviselő azt mondta: a korábbi magyar kormány helyesen járt el, amikor az ellenőrizetlen pénzszállítmányok ügyében világosabb képet akart kapni.

Dömötör Csaba botrányosnak minősítette, hogy emiatt politikai vegzálás az osztályrésze, nem pedig annak elismerése, hogy egy államnak joga és kötelessége, hogy az ilyen ellenőrizetlen, kétes gyakorlatok ellen fellépjen - jelentette ki.