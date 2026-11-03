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donald trump

„Végezni fogunk Trumppal” – sokkoló fenyegetés jelent meg Teheránban

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Az amerikai elnök életét fenyegető óriásplakátot helyeztek ki Teherán egyik forgalmas terén. Donald Trump a plakáton rács mögött, lehajtott fejjel látható.
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donald trumpteheránirán

„Végezni fogunk Trumppal” – ez az angol nyelvű üzenet olvasható azon az óriásplakáton, amely kedden jelent meg az iráni fővárosban.

Donald Trump
Halálosan megfenyegették Donald Trumpot egy forgalmas téren. Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

A téren délelőtt kisebb tömeg gyűlt össze. A résztvevők vörös zászlókat lengettek, és bosszút követeltek Ali Hamenei ajatollah haláláért, aki február végén egy amerikai–izraeli csapásban vesztette életét.

Donald Trump több teheráni alkotás célpontja

A közel-keleti konfliktus kezdete óta több, Donald Trumpot gúnyoló vagy bosszúval fenyegető plakát jelent meg Teheránban. Az iráni főváros északi részén olyan szabadtéri kiállítás is nyílt, amelynek 

egyik alkotásán az amerikai elnök véres fejére taposnak, egy másik képen pedig bomba takarja el az arcát.

A tárlat mellett egy börtöncella másolatát is felállították, amelyben egy színész alakítja a képzeletben fogva tartott amerikai elnököt. Irán azzal vádolja Trumpot, hogy az amerikai csapások során szándékosan támad civil célpontokat, valamint nőket és gyermekeket öl meg.

Iránban az 1979-es iszlám forradalom óta rendszeresen használnak közterületi plakátokat és falfestményeket politikai üzenetek közvetítésére, illetve az Egyesült Államok és Izrael elleni propaganda részeként.

 

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