ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

Donald Trump

Elfogtak egy fegyverest a Fehér Háznál – Donald Trump megölésével fenyegetőzött

Tegnap, 8:35
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fegyveres férfit tartóztattak le az amerikai titkosszolgálat munkatársai a Fehér Ház közelében. A hatóságok szerint a gyanúsított Donald Trump amerikai elnök megölésével fenyegetőzött. A jármű átvizsgálásakor több fegyvert és lőszert is találtak.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpfenyegetésmerényletFehér Ház

Letartóztattak egy venezuelai állampolgárt Washingtonban, miután az amerikai titkosszolgálat munkatársai több lőfegyvert találtak abban a lopott járműben, amelyben a Fehér Ház közelében tartózkodott. Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) szerint a férfi Donald Trump megölésével fenyegetőzött – számolt be róla az ABC News.

Fehér Ház közelében tartóztatták le a Donald Trump megölésével fenyegetőző férfit
A Fehér Ház közelében tartóztatták le a Donald Trump megölésével fenyegetőző férfit
Fotó: RAMAZ / Pexels

A bírósági dokumentumok szerint a Ronny Guanipa-Chrinos nevű férfira csütörtökön, nem sokkal helyi idő szerint éjfél előtt figyelt fel az amerikai titkosszolgálat egyik járőröző munkatársa. A gyanúsított egy kék Ford F-150-es járműben ült a Constitution Avenue-n, a Fehér Ház épületegyüttesének közelében.

Amikor a tiszt bekopogott az autó ablakán, és megkérdezte, hogy jól van-e, illetve van-e nála fegyver, a férfi állítólag bólintott, majd ujjaival pisztolyt formázó mozdulatot tett.

Miután kiszállt a járműből, a Google Fordító segítségével közölte a nyomozókkal, hogy azért van nála fegyver, mert korábban megpróbálták megölni vele, ezért elvette támadóitól. Azt is elmondta, hogy a fegyver egy barna táskában található.

Hangok utasíthatták Donald Trump megölésére

A belbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint Guanipa-Chrinos azt állította a rendőröknek, hogy hangokat hallott a fejében, amelyek arra utasították, hogy utazzon Washingtonba, és ölje meg Donald Trump amerikai elnököt.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek az állítólagos kijelentések nem szerepelnek a bírósághoz benyújtott eskü alatt tett nyilatkozatban.

A nyomozók az autó átvizsgálásakor három lőfegyvert találtak:

  • egy MAC-10-es géppisztolyt;
  • egy Glock 43X típusú pisztolyt;
  • egy AR-15-ös puskát.

A DHS közlése szerint a járműben több tucat lőszer is volt. A hatóságok azt is megállapították, hogy az autót korábban lopottként jelentették be.

Több bűncselekménnyel is megvádolták a férfit

Guanipa-Chrinos ellen több vádat emeltek, köztük jármű jogosulatlan használata, lopott vagyontárgy átvétele, engedély nélküli pisztoly- és puskaviselés, valamint további fegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A férfi pénteken jelent meg először a washingtoni felsőbíróság előtt. A bírósági nyilvántartás szerint továbbra is őrizetben van, és óvadék ellenében sem helyezhető szabadlábra.

A belbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint a venezuelai állampolgár 2024-ben, Texas államon keresztül lépett be az Egyesült Államokba, és jelenleg nem rendelkezik jogszerű tartózkodási engedéllyel.

 

Szóljon hozzá!