Elfogtak egy fegyverest a Fehér Háznál – Donald Trump megölésével fenyegetőzött

Letartóztattak egy venezuelai állampolgárt Washingtonban, miután az amerikai titkosszolgálat munkatársai több lőfegyvert találtak abban a lopott járműben, amelyben a Fehér Ház közelében tartózkodott. Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) szerint a férfi Donald Trump megölésével fenyegetőzött – számolt be róla az ABC News.

A Fehér Ház közelében tartóztatták le a Donald Trump megölésével fenyegetőző férfit

Fotó: RAMAZ / Pexels

A bírósági dokumentumok szerint a Ronny Guanipa-Chrinos nevű férfira csütörtökön, nem sokkal helyi idő szerint éjfél előtt figyelt fel az amerikai titkosszolgálat egyik járőröző munkatársa. A gyanúsított egy kék Ford F-150-es járműben ült a Constitution Avenue-n, a Fehér Ház épületegyüttesének közelében.

Amikor a tiszt bekopogott az autó ablakán, és megkérdezte, hogy jól van-e, illetve van-e nála fegyver, a férfi állítólag bólintott, majd ujjaival pisztolyt formázó mozdulatot tett.

Miután kiszállt a járműből, a Google Fordító segítségével közölte a nyomozókkal, hogy azért van nála fegyver, mert korábban megpróbálták megölni vele, ezért elvette támadóitól. Azt is elmondta, hogy a fegyver egy barna táskában található.

Hangok utasíthatták Donald Trump megölésére A belbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint Guanipa-Chrinos azt állította a rendőröknek, hogy hangokat hallott a fejében, amelyek arra utasították, hogy utazzon Washingtonba, és ölje meg Donald Trump amerikai elnököt. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek az állítólagos kijelentések nem szerepelnek a bírósághoz benyújtott eskü alatt tett nyilatkozatban.

A nyomozók az autó átvizsgálásakor három lőfegyvert találtak:

egy MAC-10-es géppisztolyt;

egy Glock 43X típusú pisztolyt;

egy AR-15-ös puskát.

A DHS közlése szerint a járműben több tucat lőszer is volt. A hatóságok azt is megállapították, hogy az autót korábban lopottként jelentették be.

Több bűncselekménnyel is megvádolták a férfit

Guanipa-Chrinos ellen több vádat emeltek, köztük jármű jogosulatlan használata, lopott vagyontárgy átvétele, engedély nélküli pisztoly- és puskaviselés, valamint további fegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt.