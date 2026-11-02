Donald Trumpnak hála mindenki megismerheti a legszebb norvég vécéket

Donald Trump durva, Norvégiát bíráló kijelentéseire humoros videóval reagált a Visit Norway nevű norvég turisztikai szervezet. A Facebookon közzétett felvételen az ország legkülönlegesebb nyilvános illemhelyeit mutatják be, köztük lenyűgöző hegyvidéki és fjordokra néző helyszíneken épült vécéket. A bejegyzés azonban nem pusztán turisztikai reklám: egyértelmű utalás az amerikai elnök korábbi sértésére.

Donald Trump sértő kijelentéseire különleges nyilvános vécéket bemutató videóval reagált a norvég turisztikai szervezet (Fotó: AFP)

Donald Trump saját szlogenjével vágtak vissza a norvégok

Norway makes shithouses great again!”

– írták a videóhoz, vagyis „Norvégia újra naggyá teszi a vécéket!” A szóvicc egyszerre utal Trump világszerte ismert „Make America Great Again” (Tegyük újra naggyá Amerikát!) kampányszlogenjére és az amerikai elnök sértő kijelentésére. A „shithouse” kifejezés ugyanis vécét is jelent, Trump pedig korábban éppen ezzel a szóval illette Norvégiát.

A turisztikai szervezet tovább fokozta a tréfát:

Ezeket a vécéket akkor is érdemes meglátogatni, ha sürgős dolgunk van, és akkor is, ha nincs”

– írták.

A videóban nem hétköznapi illemhelyek szerepelnek: a norvég tájba illeszkedő, különleges építészeti megoldásokkal készült épületek közül több önmagában is turisztikai látványosságnak számít. A Visit Norway hivatalos oldalán további különleges vécéket is bemutatnak, köztük fjordokra néző, vízesések közelében található és aranyszínű építményeket.

(Fotó: Steinar Skaar, Statens Vegvesen)

A Nobel-békedíj miatt kritizálta Norvégiát az amerikai elnök

Mint arról korábban az Origó is beszámolt, Donald Trump október 25-én, a Michigan állambeli Port Huronban tartott beszédében élesen bírálta Norvégiát, amiért nem neki ítélték a Nobel-békedíjat.

Szóval nem rajongok Norvégiáért. Őszintén szólva Norvégia sz...r. Norvégia valójában egy sz...rfészek országgá vált”

– jelentette ki az amerikai elnök.

Trump azt is közölte, hogy a történtek miatt

nem szeretne norvég bevándorlókat fogadni az Egyesült Államokban.

Az elnök úgy véli, béketeremtő erőfeszítései miatt megérdemelte volna a kitüntetést, amelyről egyébként a norvég kormánytól független Nobel-bizottság dönt. A Visit Norway a sértésből végül reklámlehetőséget kovácsolt. A szervezet közleményében arról számolt be, hogy humoros válaszuk gyorsan elterjedt az interneten, és világszerte ráirányította a figyelmet Norvégia különleges építészeti látványosságaira.