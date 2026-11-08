Donald Trump ketrecharcosokkal védené meg a Fehér Házat az „őrült baloldaltól” – a UFC vezetőjét kérte fel szóvivőnek

Donald Trump amerikai elnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben arra kérte Dana White-ot, a világ legismertebb ketrecharcszervezete, az Ultimate Fighting Championship (UFC) vezetőjét, hogy vállalja el a Fehér Ház szóvivői posztját.

Donald Trump Dana White-ot akarja a Fehér Ház szóvivőjének, UFC-harcosokat is hívna Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump Dana White-ot akarja a Fehér Ház szóvivőjének, UFC-harcosokat is hívna

Dana olyan szóvivő lenne, amilyen még nem volt a Fehér Házban. Dana, kérlek, vállald el az állást!

– írta Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán.

Azt egyelőre nem tudni, hogy valóban White el is fogadja az állásajánlatot, mindenesetre szombaton később úgy nyilatkozott:

Találkozni fogok vele, hétfőre van megbeszélésünk.

A Fehér Ház szóvivői posztja október közepe óta betöltetlen, miután Katie Zacharia kevesebb mint öt nappal hivatalba lépése után lemondott.

Trump szombat délutáni bejegyzése azt követően született, hogy a Republikánus Párt súlyos vereséget szenvedett az amerikai félidős választásokon, és elveszítette többségét a kongresszus mindkét házában. Az elnök White-ot „kemény harcosnak és küzdőnek” nevezte, és arra kérte, hogy több ismert UFC-harcost is vigyen magával a Fehér Házba, „még akkor is, ha néhányan közülük nem a mi országunkból származnak”.

Szükségünk van ezekre az emberekre, hogy megvédjenek minket az őrült baloldaltól

– írta Trump, bejegyzéséhez pedig hat ketrecharcos fényképét is mellékelte.

Trump bejegyzése után Dana White az Instagram-történetében osztott meg egy korlátozott ideig elérhető fotót, amelyen a Fehér Ház sajtótájékoztató-termének pulpitusánál áll.

Jöhet a következő fejezet

– írta a képhez a BBC szerint, bár nem derült ki egyértelműen, hogy komolyan gondolta-e a kijelentést, vagy csupán tréfálkozott.