Megszólalt a Kreml Trump választási veresége után, fontos üzenetet küldtek Washingtonnak

Donald Trump elnöki megbízatása továbbra is érvényben van, ezért Moszkva arra számít, hogy Washington folytatja a béketeremtésre irányuló erőfeszítéseit – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A nyilatkozatot az orosz elnöki hivatal sajtótájékoztatóján tette, miután Alekszandr Junasev újságíró arról kérdezte, hogy az amerikai félidős választások eredménye befolyásolhatja-e az orosz–amerikai párbeszédet.

Donald Trump választási veresége után megszólalt a Kreml

Fotó: AFP

„Donald Trump elnök továbbra is gyakorolja a hatáskörét, és őszintén számítunk arra, hogy folytatja béketeremtő erőfeszítéseit. Vannak fejlemények, hamarosan újabb háromoldalú tárgyalási forduló következik. Reméljük, hogy mindez folytatódik” – fogalmazott Peszkov.

Arra a kérdésre, hogy az amerikai kongresszus új összetétele akadályozhatja-e Trump béketörekvéseit, a szóvivő röviden válaszolt: ez az Egyesült Államok belügye.

A november 3-i félidős választásokon a demokraták mindkét kongresszusi kamarában megszerezték a többséget. A Decision Desk HQ előzetes adatai szerint a párt 54 szenátusi és 241 képviselőházi helyet szerzett, miközben a többséghez 51, illetve 218 mandátumra volt szükség. Donald Trump pártja így húsz év után az első olyan amerikai elnöki párt lett, amely egy félidős választáson mindkét kongresszusi kamarát elveszítette.

Hasonló vereség legutóbb George W. Bush elnöksége idején, 2006-ban történt.

Az orosz–amerikai egyeztetések felgyorsulása Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff október 21-i szentpétervári találkozója után került ismét előtérbe. Peszkov november 3-án azt is bejelentette, hogy a következő háromoldalú tárgyalási fordulót november 10-én és 11-én tartják az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban. Az orosz küldöttséget továbbra is Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója vezeti.

A Kreml tehát abban bízik, hogy Donald Trump béketárgyalásai az amerikai választási vereség ellenére is folytatódnak. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a demokraták kongresszusi többsége milyen hatással lesz az amerikai elnök mozgásterére és az ukrajnai háború lezárására irányuló diplomáciai folyamatra.