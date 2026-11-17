Orosz drónok jelentek meg Kárpátalja légterében kedden. A támadás során Munkács is a célpontok között volt. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy senki ne vegye félvállról a légiriadót, és a veszély elmúltáig maradjon biztonságos helyen – erősítette meg több forrás is a Szon.hu-nak. Moszkva támadásáról a helyi hírportál számolt be a munkácsi városi tanács és a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás vezetőjének tájékoztatása alapján.

Munkácson is csapódott be orosz drón

Kárpátalján légiriadót kedden délelőtt 9 óra 24 perckor rendelték el. Az ukrán légierő korábbi tájékoztatása szerint drónok a szomszédos Lemberg megye irányából tartottak Kárpátalja felé.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és semmiképpen se hagyják figyelmen kívül a légvédelmi figyelmeztetéseket.

A támadás esetleges következményeiről, az anyagi károkról és az esetleges sérültekről a média beszámolója nem közölt további részleteket.

A Telegramon viszont helyi források azt írják, hogy egy „Shahed” típusú ellenséges drón becsapódott egy régi épületbe.

Egyelőre nem tudni, hogy a robbanások légvédelmi tevékenységhez vagy becsapódáshoz kapcsolódtak-e, illetve az esetleges károkról és sérültekről sem érkezett megerősített tájékoztatás – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő arról írt közösségi oldalán, hogy egy munkácsi olvasója robbanásról számolt be.

A légiriadó idején az iskolások az óvóhelyeken tartózkodtak, miközben az aggódó szülők telefonon érdeklődtek gyermekeik biztonságáról. Az iskolában ugyanakkor sikerült megőrizni a nyugalmat.

A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció közlése szerint kedd délelőtt negyed 12 órakor elhagyhatták az óvóhelyeket a munkácsi, az ungvári és a huszti járásban élők.

Tilos közzétenni felvételt a légvédelem tevékenységéről

A közösségi oldalakon egy videó terjed arról, ahogy kamerák rögzítették, amint az emberek menekülnek, alig néhány másodperccel a dróncsapás előtt. A munkácsi városi tanács külön felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek ne tegyenek közzé fényképeket és videókat a közösségi oldalakon a légvédelem munkájáról. Az ilyen felvételek ugyanis olyan információkat is tartalmazhatnak, amelyek segíthetik a támadókat a katonai lépések követésében.