Orosz drónok jelentek meg Kárpátalja légterében kedden. A támadás során Munkács is a célpontok között volt. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy senki ne vegye félvállról a légiriadót, és a veszély elmúltáig maradjon biztonságos helyen – erősítette meg több forrás is a Szon.hu-nak. Moszkva támadásáról a helyi hírportál számolt be a munkácsi városi tanács és a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás vezetőjének tájékoztatása alapján.
Munkácson is csapódott be orosz drón
Kárpátalján légiriadót kedden délelőtt 9 óra 24 perckor rendelték el. Az ukrán légierő korábbi tájékoztatása szerint drónok a szomszédos Lemberg megye irányából tartottak Kárpátalja felé.
A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és semmiképpen se hagyják figyelmen kívül a légvédelmi figyelmeztetéseket.
A támadás esetleges következményeiről, az anyagi károkról és az esetleges sérültekről a média beszámolója nem közölt további részleteket.
A Telegramon viszont helyi források azt írják, hogy egy „Shahed” típusú ellenséges drón becsapódott egy régi épületbe.
Egyelőre nem tudni, hogy a robbanások légvédelmi tevékenységhez vagy becsapódáshoz kapcsolódtak-e, illetve az esetleges károkról és sérültekről sem érkezett megerősített tájékoztatás – írja a Kárpáti Igaz Szó.
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő arról írt közösségi oldalán, hogy egy munkácsi olvasója robbanásról számolt be.
A légiriadó idején az iskolások az óvóhelyeken tartózkodtak, miközben az aggódó szülők telefonon érdeklődtek gyermekeik biztonságáról. Az iskolában ugyanakkor sikerült megőrizni a nyugalmat.
A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció közlése szerint kedd délelőtt negyed 12 órakor elhagyhatták az óvóhelyeket a munkácsi, az ungvári és a huszti járásban élők.
Tilos közzétenni felvételt a légvédelem tevékenységéről
A közösségi oldalakon egy videó terjed arról, ahogy kamerák rögzítették, amint az emberek menekülnek, alig néhány másodperccel a dróncsapás előtt. A munkácsi városi tanács külön felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek ne tegyenek közzé fényképeket és videókat a közösségi oldalakon a légvédelem munkájáról. Az ilyen felvételek ugyanis olyan információkat is tartalmazhatnak, amelyek segíthetik a támadókat a katonai lépések követésében.
Románia közelében hajókat ért dróntámadás
Amint arról az Origo is beszámolt, a napokban Románia határa mentén is orosz dróntámadás történt. A Maszol a román védelmi minisztérium tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy dróntalálat ért két hajót a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Az incidensek az Ukrajna elleni orosz dróntámadások idején történtek.