Dróntalálat ért két hajót a Fekete-tengeren, mindkettő lángra kapott

A Maszol a román védelmi minisztérium tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy dróntalálat ért két hajót a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Az incidensek az Ukrajna elleni orosz dróntámadások idején történtek.

Dróntalálat ért két hajót. (Illusztráció)

Fotó: CFOTO / NurPhoto

Dróntalálat után csaptak fel a lángok

A görög zászló alatt közlekedő Evia Petrol V olajszállító tartályhajót szombaton 21 óra 10 perc körül érte találat, Sulinától mintegy négy tengeri mérföldre kelet-délkeletre. A becsapódást követően tűz ütött ki a fedélzeten.

Mintegy 35 perccel később a Sulina-csatornától körülbelül öt tengeri mérföldre délkeletre tartózkodó MARSOL teherhajót is eltalálta egy drón. A legénység mindkét hajón eloltotta a lángokat, sérültekről nem érkezett jelentés.

A veszély miatt Tulcea megye lakosságát RO-ALERT-üzenetben figyelmeztették. A román hadsereg radarrendszere 23 óra 19 perckor újabb légi célpontot észlelt Sulinától délkeletre, ezért a megye északi részén ismét riasztást adtak ki. A második légi riadó éjfél után 27 perccel ért véget.