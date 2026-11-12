Írország az év végéig tölti be az uniós elnöki pozíciót. Az ír elnökség félévének legfontosabb programja, az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozója és az Európai Tanács informális ülése, amelyet ma és holnap tartanak Dublinban.

Dublin egyik kulcskérdése: ki képviselje az EU-t az orosz-ukrán békefolyamatban? Fotó: PAUL FAITH / AFP

A dublini csúcs mottója: „Európa – erős, biztonságos és összekapcsolt”.

A csúcstalálkozón, az EU-tagállamok vezetői mellett részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök és Andy Burnham brit miniszterelnököt is várják az eseményre, aki többször hangsúlyozta az Európával való szorosabb kapcsolatok kiépítésének fontosságát. A magyar kormányfő szerda este utazott el a találkozóra, amelyről Facebook-oldalán tett bejelentést.

A vezetők a gazdasági stabilitásról, a mesterséges intelligenciáról, Ukrajnáról, az Európában zajló hibrid tevékenységekről, vagyis kibertámadásokról, szabotázsakciókról, dezinformációs kérdésekről is tárgyalnak majd.

Csütörtökön Micheál Martin ír miniszterelnök kijelentette, hogy a csúcstalálkozó keretében megbeszélésekre kerül sor arról, hogy az EU-t ki képviselje az Egyesült Államok és Oroszország közötti, a háború befejezéséről szóló tárgyalásokon. A BBC összegzése szerint az ír kormányfő arról is beszélt, hogy Európa egységes és nem hisz a háborúban, emellett közölte, megdöbbenéssel fogadja az orosz támadásokat Ukrajnában.

Az EU számos tagállama egzisztenciális fenyegetést érez az ukrajnai események, valamint annak a lehetősége miatt, hogy Ukrajna esetleges bukása esetén további agresszió érheti az európai kontinenst

– mondta az ír miniszterelnök Dublinban. Hozzátette, hogy reméli, előrelépés történik az amerikai küldöttel és Oroszországgal folytatott tárgyalások során.

Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai küldöttek csütörtökön Dublinba repülnek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt tájékoztassák Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásokról.

Írország rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készült a csúcstalálkozóra

Az ország hónapok óta készül az eseményekre, beszámolók szerint az ír rendőrség az állam történelmének legnagyobb biztonsági és rendfenntartó műveletét bonyolítja le ebben a két napban, amelyhez támogatást kapnak az Észak-Írországi Rendőrségtől, a lett és a portugál rendőrségtől, valamint más nemzetközi bűnüldöző szervektől is.