Az Egyesült Királyság 2027-től ismét részt vesz az Erasmus oktatási csereprogramban, emellett az EU-val közösen új ifjúsági mobilitási programot indít. A megállapodásokról a pénteki EU–brit csúcstalálkozón döntöttek, ahol a felek a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzéséről is egyezségre jutottak.

Egyesült Királyság: újraindul az Erasmus, fontos EU-megállapodás született

Fotó: MIHAELA AROYO / AFP

A közös nyilatkozat szerint az Európai Unió és az Egyesült Királyság megkönnyíti az egymás közötti élelmiszer-kereskedelmet, valamint 2028-tól összekapcsolja kibocsátáskereskedelmi rendszereit.

Százezer fiatal előtt nyílik meg az új lehetőség

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az Egyesült Királyság jövő évtől ismét csatlakozik az Erasmus-programhoz.

A felek emellett lezárták a tárgyalásokat egy új ifjúsági mobilitási programról is. Ennek keretében mindkét oldalról 100-100 ezer fiatal tölthet legfeljebb három évet a másik fél területén. A résztvevők munkát vállalhatnak, tanulhatnak, önkéntes tevékenységet végezhetnek vagy utazhatnak.

Von der Leyen szerint a program új lehetőségeket teremt a fiatalok számára, és hozzájárul az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti hosszú távú kapcsolatok megerősítéséhez.

A megállapodás a fiatalok mobilitásán túl a gazdasági együttműködésben is előrelépést jelenthet. Az élelmiszer-kereskedelem egyszerűsítése és a kibocsátáskereskedelmi rendszerek összekapcsolása a két fél közötti kapcsolatok további szorosabbra fűzését szolgálja.