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alekszandr darcsijev

Elhunyt Oroszország magyar kötődésű washingtoni nagykövete

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Az orosz külügyminisztérium jelentette be, hogy váratlanul meghalt Oroszország egyesült államokbeli nagykövete. Az elhunyt, Alekszandr Darcsijev 1960-ban Magyarországon született és 1992 óta dolgozott az orosz diplomáciai tárcánál, ahol a központi apparátusban, valamint külföldön is töltött be beosztásokat.
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alekszandr darcsijevnagykövetoroszusa

Életének 67. évében elhunyt Alekszandr Darcsijev, Oroszország egyesült államokbeli nagykövete - közölte az orosz külügyminisztérium szerda este a Telegram-csatornáján. A tárca az orosz külpolitika egyik legfontosabb területén dolgozó diplomatát, aki 2025 márciusa óta töltötte be posztját az amerikai fővárosban, kiemelkedő szakemberként és kiváló Amerika-szakértőként jellemezte.

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Elhunyt Oroszország washingtoni nagykövete / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Elhunyt Oroszország washingtoni nagykövete

Az 1960-ban Magyarországon született Alekszandr Nyikityics Darcsijev 1992 óta dolgozott az orosz diplomáciai tárcánál, ahol a központi apparátusban és külföldön is töltött be beosztásokat. Volt egyebek között a washingtoni orosz nagykövetség követ-tanácsosa és az észak-amerikai főosztály igazgatója is. 2014 és 2021 között Oroszország Kanadában működő diplomáciai képviseletének vezetője volt.

Az orosz külügyminisztérium legmélyebb részvétét fejezte ki a diplomata családtagjainak és a hozzátartozóinak - írja az MTI.

Kollégánk emléke örökre a szívünkben marad

- emelték ki a külügyminisztérium X (korábban Twitter) oldalán.

 

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