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bulgária

Megkezdődött az elnökválasztás második fordulója Bulgáriában

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Bulgáriában vasárnap megkezdődött az elnökválasztás második fordulója, amelyen két, az ukrajnai háborúval és az Oroszországhoz fűződő viszony kérdésében egymással ellentétes álláspontot képviselő jelölt száll szembe egymással. A szavazóhelyiségek reggel 7 órakor nyíltak meg, és este 8 órakor zárnak.
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bulgáriajotovaelnökválasztás

A leköszönő elnök, Ilijana Jotova, aki az ukrajnai háború befejezése érdekében a Moszkvával való párbeszéd mellett érvel, Andrej Gjurovval, a nyugatbarát ellenzék által támogatott volt ideiglenes miniszterelnökkel száll szembe. Jotova az első fordulóban 35 százalékos szavazati aránnyal végzett az élen, szemben riválisa 32 százalékával, azonban eredménye jóval elmaradt a közvélemény-kutatások előrejelzéseitől, amelyek akár 20 pontos előnyt is jósoltak neki.

Megkezdődött az elnökválasztás második fordulója Bulgáriában Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP
Megkezdődött az elnökválasztás második fordulója Bulgáriában Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP
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Csütörtök este egy televíziós vitában Jotova ismételten kijelentette, hogy a béke csak tárgyalások útján érhető el. Hozzátette: „Ha még több pénzt öntünk Ukrajnába, és új, kifinomultabb fegyvereket szállítunk, az csak további pusztításhoz és sok ember halálához vezet mindkét oldalon”.

A politikus békeelnöknek nevezi magát, miközben támogatja Bulgária védelmének megerősítését a NATO keretében.

Vele szemben Andrej Gjurov úgy vélte, hogy Oroszországnak véget kell vessen az agressziónak, hogy a következő lépéseket meg lehessen tenni.

Nevezzük meg azt az országot, ahonnan a fenyegetések származnak

– fogalmazott, s azzal vádolta Jotovát, hogy nem nevezte meg közvetlenül Moszkvát, miközben Bulgária, amely történelmileg szoros kapcsolatban áll Oroszországgal, továbbra is mélyen megosztott az országhoz fűződő viszonyát illetően.

A balközép Rumen Radev miniszterelnök Jotovához hasonlóan azt állítja, hogy "az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások az egyetlen biztos garancia a Fekete-tengeren a kereskedelmi hajók elleni támadások befejezésére".

Ez utóbbi ügyben a kormányfő bár behívatta az orosz nagykövetet, mivel úgy vélte, hogy ezek a támadások Moszkva érdekeit szolgálják, közvetlen bizonyítékok hiányában azonban, saját állítása szerint, nem volt hajlandó hivatalosan megnevezni a bűnöst.

A kampányt az ellenzék vádjai is jellemezték, miszerint Radev állami forrásokat használt fel Jotova kampányának támogatására. A választási bizottság cáfolta ezeket a vádakat, de Andrej Gjurov táborának az a szándéka, hogy az ügyet bíróság elé vigye.

 

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