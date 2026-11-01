Megkezdődött az elnökválasztás második fordulója Bulgáriában

Csütörtök este egy televíziós vitában Jotova ismételten kijelentette, hogy a béke csak tárgyalások útján érhető el. Hozzátette: „Ha még több pénzt öntünk Ukrajnába, és új, kifinomultabb fegyvereket szállítunk, az csak további pusztításhoz és sok ember halálához vezet mindkét oldalon”.

A politikus békeelnöknek nevezi magát, miközben támogatja Bulgária védelmének megerősítését a NATO keretében.

Vele szemben Andrej Gjurov úgy vélte, hogy Oroszországnak véget kell vessen az agressziónak, hogy a következő lépéseket meg lehessen tenni.

Nevezzük meg azt az országot, ahonnan a fenyegetések származnak

– fogalmazott, s azzal vádolta Jotovát, hogy nem nevezte meg közvetlenül Moszkvát, miközben Bulgária, amely történelmileg szoros kapcsolatban áll Oroszországgal, továbbra is mélyen megosztott az országhoz fűződő viszonyát illetően.

У Болгарії розпочався другий тур президентських виборів. У перегонах беруть участь проросійська Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов'язки, та проукраїнський колишній прем'єр-міністр країни Андрей Гюров https://t.co/x3D968dm79 — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) November 1, 2026

A balközép Rumen Radev miniszterelnök Jotovához hasonlóan azt állítja, hogy "az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások az egyetlen biztos garancia a Fekete-tengeren a kereskedelmi hajók elleni támadások befejezésére".

Ez utóbbi ügyben a kormányfő bár behívatta az orosz nagykövetet, mivel úgy vélte, hogy ezek a támadások Moszkva érdekeit szolgálják, közvetlen bizonyítékok hiányában azonban, saját állítása szerint, nem volt hajlandó hivatalosan megnevezni a bűnöst.

A kampányt az ellenzék vádjai is jellemezték, miszerint Radev állami forrásokat használt fel Jotova kampányának támogatására. A választási bizottság cáfolta ezeket a vádakat, de Andrej Gjurov táborának az a szándéka, hogy az ügyet bíróság elé vigye.