Orbán Anita: A kormány terve az orosz energiahordozókról való leválás

Orbán Anita külügyminiszter interjút adott, amelyben megerősítette: a Tisza-kormány az Európai Unió által meghatározott, 2027 őszi határidővel számol az orosz földgáz kivezetésénél, és már dolgoznak az alternatív beszerzési lehetőségeken – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző jelezte: a Mol eközben a finomítói technológia átalakításán dolgozik, hogy a horvátországi JANAF-vezetéken keresztül nem orosz eredetű kőolajat is fel tudjon dolgozni. Ezek a jelei annak, hogy hazánk megkezdte a megalapozását az olcsó orosz energia feladásának.
A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az: mennyibe kerül majd mindez a magyar embereknek és vállalkozásoknak?
– hangsúlyozta. Emlékeztetett: az orosz energiahordozók kiváltásának komoly gazdasági következményei lehetnek. Még a kormánypárti sajtóban is megjelentek olyan számítások, amelyek szerint az eddigi orosz beszerzési konstrukció költségelőnyt jelenthet Magyarország számára.
Az alternatív útvonalakon ugyanis nemcsak magával az energiahordozóval, hanem a szállítási díjakkal, a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel és az átállás költségeivel is számolni kell – magyarázta.
Vagyis nem az a kérdés, hogy Magyarország képes-e más forrásból földgázt és kőolajat beszerezni, hanem az, hogy ezt milyen áron tudja megtenni
– mutatott rá az elemző.
Deák Dániel szerint Orbán Anita egy másik fontos kijelentést is tett a Telexnek adott interjújában. Elismerte, hogy bizonyos stratégiai érdekek a kormányváltással sem változnak meg. Ilyen Magyarország biztonsága és a Nyugat-Balkán stabilitása, amelyek kapcsán a korábbi kormányzat politikájához képest is folytonosságról beszélt.
Ez azért figyelemre méltó, mert a Tisza-kormány számos területen szakítani akar az Orbán-kormány politikájával, miközben a külügyminiszter maga is elismeri: vannak olyan nemzeti érdekek, amelyek képviseletében szükség van a folytonosságra – jegyezte meg.
Az interjúban a külügyminiszter a washingtoni látogatása kapcsán arról beszélt, hogy energetikai és terrorellenes megállapodásokat írt alá, ami bizonyítja az Egyesült Államok és a kormány közötti szövetségesi viszonyt. A tárcavezető megerősítette, hogy Magyarország dolgozik az orosz energiahordozókról való leváláson, miközben bizonyos nemzetbiztonsági és stratégiai kérdésekben a kormányváltás ellenére is folytonosságot képvisel – írta a Pénzcentrum.
Orbán Anita elmondta, hogy szerinte a kormány már konkrét lépéseket tesz az energiaellátás diverzifikációja érdekében. A Mol az Adria-kőolajvezetéken (JANAF) keresztül érkező, nem orosz eredetű kőolajjal biztosítaná a hazai üzemanyag-ellátást. Az orosz földgáz kivezetésére az Európai Unió 2027 őszét jelölte meg céldátumként, amelyet Magyarország is szem előtt tart.
Elmondása szerint emellett szerb, orosz és magyar részről is megvan a szándék arra, hogy a Mol december 11-ig felvásárolja a szerb NIS olajvállalat jelenleg Gazprom-tulajdonban lévő részesedését. Ez a dátum azért kritikus, mert eddig tart az amerikai szankciók alól a szerbeknek adott mentesség. Hazánknak minden adottsága megvan ahhoz, hogy jelentős regionális elosztóközponttá váljon mind a földgáz, mind a kőolaj piacán, kihasználva a kiterjedt tárolókapacitásokat és a határkeresztező vezetékeket.
A tárcavezető szerint a washingtoni egyeztetés egyértelmű jele annak, hogy az Egyesült Államok partnerként tekint a Tisza-kormányra.
Azt azonban nem említette meg, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter először lemondta találkozójukat és Orbán Anitának két napot kellett várnia a tengeren túlon arra, hogy megvalósulhasson a találkozó.
Azonban miután az amerikai kollégájával sikerült összehozni a találkozót két megállapodást is aláírtak, amelyek közül az egyik az energetikai együttműködés elmélyítését, a másik pedig a terrorizmus, azon belül is kifejezetten a szélsőbaloldali szervezetek elleni közös fellépést rögzíti.