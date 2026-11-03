Orbán Anita: A kormány terve az orosz energiahordozókról való leválás

Orbán Anita külügyminiszter interjút adott, amelyben megerősítette: a Tisza-kormány az Európai Unió által meghatározott, 2027 őszi határidővel számol az orosz földgáz kivezetésénél, és már dolgoznak az alternatív beszerzési lehetőségeken – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző jelezte: a Mol eközben a finomítói technológia átalakításán dolgozik, hogy a horvátországi JANAF-vezetéken keresztül nem orosz eredetű kőolajat is fel tudjon dolgozni. Ezek a jelei annak, hogy hazánk megkezdte a megalapozását az olcsó orosz energia feladásának.

Magyarország megkezdte az orosz energia feladását

Fotó: Facebook/Orbán Anita

A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az: mennyibe kerül majd mindez a magyar embereknek és vállalkozásoknak?

– hangsúlyozta. Emlékeztetett: az orosz energiahordozók kiváltásának komoly gazdasági következményei lehetnek. Még a kormánypárti sajtóban is megjelentek olyan számítások, amelyek szerint az eddigi orosz beszerzési konstrukció költségelőnyt jelenthet Magyarország számára.

Az alternatív útvonalakon ugyanis nemcsak magával az energiahordozóval, hanem a szállítási díjakkal, a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel és az átállás költségeivel is számolni kell – magyarázta.

Vagyis nem az a kérdés, hogy Magyarország képes-e más forrásból földgázt és kőolajat beszerezni, hanem az, hogy ezt milyen áron tudja megtenni

– mutatott rá az elemző.

Deák Dániel szerint Orbán Anita egy másik fontos kijelentést is tett a Telexnek adott interjújában. Elismerte, hogy bizonyos stratégiai érdekek a kormányváltással sem változnak meg. Ilyen Magyarország biztonsága és a Nyugat-Balkán stabilitása, amelyek kapcsán a korábbi kormányzat politikájához képest is folytonosságról beszélt.

Ez azért figyelemre méltó, mert a Tisza-kormány számos területen szakítani akar az Orbán-kormány politikájával, miközben a külügyminiszter maga is elismeri: vannak olyan nemzeti érdekek, amelyek képviseletében szükség van a folytonosságra – jegyezte meg.

Az interjúban a külügyminiszter a washingtoni látogatása kapcsán arról beszélt, hogy energetikai és terrorellenes megállapodásokat írt alá, ami bizonyítja az Egyesült Államok és a kormány közötti szövetségesi viszonyt. A tárcavezető megerősítette, hogy Magyarország dolgozik az orosz energiahordozókról való leváláson, miközben bizonyos nemzetbiztonsági és stratégiai kérdésekben a kormányváltás ellenére is folytonosságot képvisel – írta a Pénzcentrum.