Két napot várt Marco Rubióra, de Orbán Anita szerint ő máris sikeresebb Szijjártó Péternél

Az út minden várakozásunkat felülmúlta – mondta Orbán Anita külügyminiszer az amerikai látogatásáról az ATV Heti Napló című műsorában. A világ legerősebb külügyminisztere fogadott, ez egy jelzés a Tisza-kormánynak és Magyarországnak. Orbán Anita szerint „komoly diplomáciai siker” volt az útja. Az elődömnek 4 évbe telt, mire először fogadta az amerikai külügyminiszter.
Az Egyesült Államokkal aláírt energetikai szándéknyilatkozat célja, hogy a közép- és délkelet-európai régióban pótolják a hiányzó kőolaj- és földgázinfrastruktúrát, fejlesszék az összeköttetéseket, valamint bővítsék a kapacitásokat – jelentette ki Orbán Anita a washingtoni útjával kapcsolatban az ATV-ben. A külügyminiszter szerint így Magyarország és a térség más országai is több alternatív energiaforráshoz juthatnának hozzá, lehetőleg versenyképes áron.
Egy ilyen infrastruktúra-fejlesztés akár évekig is eltarthat. A folyamat része lehet a tenderek kiírása, a szállítók kiválasztása, valamint a terminálokban és vezetékekben szükséges kapacitások lekötése – mondta a külügyminiszter.
Arra a kérdésre, hogy érkezhet-e amerikai gáz vagy olaj Magyarországra már a tél előtt, Orbán Anita azt válaszolta: az új infrastruktúra kiépítésének és az új szerződéseknek hosszú az átfutási ideje. Hozzátette: amerikai földgáz már most is érkezik az országba az MVM szerződése alapján, és versenyképes ár esetén a jövőben ennél több is jöhet.
Az idei téli energiaellátásról elmondta: a tüzelőanyag-ellátás nem szerepelt a megállapodásban, a magyar földgázellátás pedig teljesen biztosított. Szerinte az a cél, hogy a jövőben is több forrásból, a lehető legkedvezőbb áron lehessen energiához jutni.
Az, hogy a földgázellátás nem került szóba, az azért is érdekes, ugyanis közeleg az Orbán Viktor által tavaly Washingtonban megszerzett amerikai szankciós mentesség lejárata.
Az, hogy a témát elkerülték, az lehet jel arra, hogy a Tisza-kormány már 2027-ben leválna teljesen az orosz energiáról, így a szankciók alóli mentesség irreleváns lehet.
A külügyminiszter washingtoni látogatásán energetikai kérdésekről, bűnüldözési együttműködésről és információcseréről is tárgyaltak. Orbán Anita elmondása szerint Marco Rubio mellett az amerikai belbiztonsági miniszterrel, a pénzügyminiszter helyettesével és Donald Trump energetikai főtanácsadójával is találkozott.
A bűnüldözési együttműködésről szóló megállapodás kapcsán Orbán Anita azt mondta:
az új dokumentum az erőszakos cselekményeket elkövető szélsőbaloldali szervezetekre összpontosít.
Szerinte ezek határokon átnyúló tevékenysége miatt fontos az információ- és tapasztalatcsere. A kiadatási ügyekről – mint fogalmazott – konkrétan, de még érintőlegesen sem volt szó.
A külügyminiszter beszélt arról is, hogy az amerikai belbiztonsági miniszterrel az illegális migráció elleni fellépésről egyeztettek. A beszélgetés végén elárulta, hogy a következő találkozóra várhatóan két és fél hét múlva, Európában lehet.
Néhány apróság kimaradt a dicsekvésből – értékelt Deák Dániel politikai elemző, aki emlékeztetett rá: Szijjártó Péter rengeteget utazott, és számos nagyberuházás Magyarországra hozatalában vett részt. 2014 és 2025 között 2305 támogatott beruházási döntés született, több mint 66 milliárd euró értékben, mintegy 187 ezer új munkahely megteremtéséhez hozzájárulva. Ráadásul idén februárban Marco Rubio személyesen utazott Budapestre, ahol Szijjártóval nukleáris együttműködésről írt alá megállapodást. Áprilisban pedig az amerikai alelnök, JD Vance is Magyarországra látogatott, őt Szijjártó fogadta a repülőtéren. Ehhez képest Orbán Anitát Washingtonban két napig várakoztatták a találkozó elhalasztása miatt. Ő ezt is sikerként értékelte – jegyezte meg az elemző. Tehát miközben Szijjártó idején beruházások ezrei érkeztek, és az amerikai külügyminiszter, valamint az alelnök is Budapestre látogatott, Orbán Anita egy kétnapos halasztás után máris diplomáciai győzelmet hirdetett – tette hozzá.