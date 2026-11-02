Két napot várt Marco Rubióra, de Orbán Anita szerint ő máris sikeresebb Szijjártó Péternél

Az út minden várakozásunkat felülmúlta – mondta Orbán Anita külügyminiszer az amerikai látogatásáról az ATV Heti Napló című műsorában. A világ legerősebb külügyminisztere fogadott, ez egy jelzés a Tisza-kormánynak és Magyarországnak. Orbán Anita szerint „komoly diplomáciai siker” volt az útja. Az elődömnek 4 évbe telt, mire először fogadta az amerikai külügyminiszter.

Az Egyesült Államokkal aláírt energetikai szándéknyilatkozat célja, hogy a közép- és délkelet-európai régióban pótolják a hiányzó kőolaj- és földgázinfrastruktúrát, fejlesszék az összeköttetéseket, valamint bővítsék a kapacitásokat – jelentette ki Orbán Anita a washingtoni útjával kapcsolatban az ATV-ben. A külügyminiszter szerint így Magyarország és a térség más országai is több alternatív energiaforráshoz juthatnának hozzá, lehetőleg versenyképes áron.

Kiderült mikről tárgyalt Orbán Anita Washingtonban: főleg az energia volt a téma Fotó: Facebook/Orbán Anita

Egy ilyen infrastruktúra-fejlesztés akár évekig is eltarthat. A folyamat része lehet a tenderek kiírása, a szállítók kiválasztása, valamint a terminálokban és vezetékekben szükséges kapacitások lekötése – mondta a külügyminiszter.

Arra a kérdésre, hogy érkezhet-e amerikai gáz vagy olaj Magyarországra már a tél előtt, Orbán Anita azt válaszolta: az új infrastruktúra kiépítésének és az új szerződéseknek hosszú az átfutási ideje. Hozzátette: amerikai földgáz már most is érkezik az országba az MVM szerződése alapján, és versenyképes ár esetén a jövőben ennél több is jöhet.

Az idei téli energiaellátásról elmondta: a tüzelőanyag-ellátás nem szerepelt a megállapodásban, a magyar földgázellátás pedig teljesen biztosított. Szerinte az a cél, hogy a jövőben is több forrásból, a lehető legkedvezőbb áron lehessen energiához jutni.

Az, hogy a földgázellátás nem került szóba, az azért is érdekes, ugyanis közeleg az Orbán Viktor által tavaly Washingtonban megszerzett amerikai szankciós mentesség lejárata.

Az, hogy a témát elkerülték, az lehet jel arra, hogy a Tisza-kormány már 2027-ben leválna teljesen az orosz energiáról, így a szankciók alóli mentesség irreleváns lehet.

A külügyminiszter washingtoni látogatásán energetikai kérdésekről, bűnüldözési együttműködésről és információcseréről is tárgyaltak. Orbán Anita elmondása szerint Marco Rubio mellett az amerikai belbiztonsági miniszterrel, a pénzügyminiszter helyettesével és Donald Trump energetikai főtanácsadójával is találkozott.