Észtország lezárja az Oroszországgal közös szárazföldi határát, miután Tallinn szerint Moszkva egyre több ellenséges műveletet hajt végre Európában. Margus Tsahkna észt külügyminiszter szerint az intézkedéssel nemcsak a határbiztonságot erősítik, hanem az orosz titkosszolgálatok mozgásterét és a szankciók kijátszásának lehetőségeit is korlátozzák.
A tárcavezető a Politicón megjelent véleménycikkében több európai incidenssel indokolta a döntést. Példaként említette a varsói Marywilska bevásárlóközpont elleni gyújtogatást, a lengyelországi vasúti szabotázsakciókat, valamint a lipcsei repülőtéren talált, robbanóanyaggal felszerelt drónt. A német és a lengyel hatóságok ezekben az esetekben az orosz titkosszolgálatok szerepét vetették fel.
Tsahkna szerint az orosz hírszerzés a határokon átnyúló mozgást információgyűjtésre, kapcsolatok kiépítésére és emberek beszervezésére is felhasználja. A határ lezárása nem szünteti meg ezeket a fenyegetéseket, de szűkítheti a lehetőségeket, és megnehezítheti az Oroszország elleni szankciók kijátszását.
Az észt külügyminiszter szerint Moszkva nem akar békét
Az észt politikus úgy véli, Oroszország továbbra is az európai biztonsági rend átalakítására törekszik. Felidézte, hogy Moszkva már az Ukrajna elleni teljes körű invázió előtt azt követelte a NATO-tól, hogy csökkentse katonai jelenlétét az 1997-es szintre.
Tsahkna szerint az Abu-Dzabiban tartott tárgyalások után az orosz képviselők ismét a 2021-es ultimátumokra hivatkoztak, és újabb követeléseket is megfogalmaztak. A külügyminiszter ebből arra következtet, hogy Moszkva a tárgyalásokat arra akarja felhasználni, hogy elérje azt, amit a harctéren nem sikerült.
Az észt tárcavezető szerint Európának ezért tovább kell szigorítania a szankciókat, be kell zárnia a kiskapukat, és meg kell vizsgálnia a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Emellett az orosz turisták és a korábbi harcosok utazásának korlátozását is lehetséges eszköznek nevezte.
Tsahkna szerint csak a tartós nyomásgyakorlással lehet elérni, hogy Oroszország elfogadja a tűzszünetet, amely a béketárgyalások első lépése lehet. Hangsúlyozta, hogy az európai biztonsági rendszer jövőjéről szóló egyeztetések nem válhatnak az ukrajnai háború lezárásának előfeltételévé.
Észtország döntése a közúti határátkelők lezárásáról abba a folyamatba illeszkedik, amelynek részeként Finnország 2023-ban lezárta teljes keleti szárazföldi határát Oroszországgal. Az észt külügyminiszter szerint a mostani intézkedés okozta kellemetlenségekért a Kremlt terheli a felelősség.