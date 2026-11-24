Észtország lezárja az Oroszországgal közös szárazföldi határát, miután Tallinn szerint Moszkva egyre több ellenséges műveletet hajt végre Európában. Margus Tsahkna észt külügyminiszter szerint az intézkedéssel nemcsak a határbiztonságot erősítik, hanem az orosz titkosszolgálatok mozgásterét és a szankciók kijátszásának lehetőségeit is korlátozzák.

Észtország lezárja az orosz határt: a külügyminiszter elmondta, miért döntöttek így (Illusztráció) Forrás: Pexels

A tárcavezető a Politicón megjelent véleménycikkében több európai incidenssel indokolta a döntést. Példaként említette a varsói Marywilska bevásárlóközpont elleni gyújtogatást, a lengyelországi vasúti szabotázsakciókat, valamint a lipcsei repülőtéren talált, robbanóanyaggal felszerelt drónt. A német és a lengyel hatóságok ezekben az esetekben az orosz titkosszolgálatok szerepét vetették fel.

Tsahkna szerint az orosz hírszerzés a határokon átnyúló mozgást információgyűjtésre, kapcsolatok kiépítésére és emberek beszervezésére is felhasználja. A határ lezárása nem szünteti meg ezeket a fenyegetéseket, de szűkítheti a lehetőségeket, és megnehezítheti az Oroszország elleni szankciók kijátszását.