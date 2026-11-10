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Oroszország

Európa tárgyalna Oroszországgal a rakéták korlátozásáról, a hidegháborús megállapodások is visszatérhetnek

41 perce
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Európai országok készek tárgyalni Oroszországgal a katonai konfliktusok megelőzését szolgáló mechanizmusok újjáélesztéséről, akár a rakéták telepítésének korlátozásáról is. A Financial Times európai diplomatákra hivatkozó értesülése szerint a hidegháború idején működő biztonsági megállapodások ismét napirendre kerülhetnek. Európa közben attól tart, hogy a kontinens biztonságáról nélküle születhetnek döntések.
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Oroszországorosz-ukrán háborúUkrajnaEurópaEgyesült Államok

Az európai diplomaták nyitottak arra, hogy Oroszországgal ismét megvitassák a katonai konfliktusok megelőzését szolgáló korábbi mechanizmusokat. Ezek között olyan egyezmények is szerepelhetnek, amelyek bizonyos rakéták telepítésének korlátozását célozzák.

UAE's Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan (C), members of the Ukrainian (R) and Russian delegations (L) hold talks mediated by US Special Envoy Steve Witkoff (C-R) and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (C-L) in Abu Dhabi on November 10, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. US-mediated talks between Russia and Ukraine on ending more than four years of war opened in Abu Dhabi on November 10, with Washington calling for a "new" security framework, as Europe fears US President Donald Trump plans a deal with Moscow on the continent's future. (Photo by Altaf Qadri / POOL / AFP), Európa
Az Oroszország és Ukrajna közötti, a több mint négy éve tartó háború lezárását célzó, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások november 10-én kezdődtek Abu-Dzabiban, de Európa sem akar kimaradni a tárgyalásokból
Fotó: ALTAF QADRI / POOL

A diplomaták a Nyitott Égbolt Szerződését is példaként említették.

A megállapodás a hidegháború után lehetővé tette a részt vevő országok számára, hogy megfigyelő repülésekkel ellenőrizzék egymás katonai tevékenységét, és ezáltal növeljék a bizalmat, illetve a katonai átláthatóságot.

A korábbi biztonsági rendszer több eleme az elmúlt években megszűnt vagy háttérbe szorult, ezért az európai diplomaták szerint érdemes lehet újra megvizsgálni, milyen mechanizmusok segíthetnék a feszültségek csökkentését – írja a Financial Times.

Európa nem akar kimaradni az ukrajnai tárgyalásokból

Az európai diplomaták ugyanakkor szkeptikusak az Abu-Dzabiban zajló orosz–ukrán–amerikai tárgyalások eredményességével kapcsolatban. Úgy vélik, kevés esély van arra, hogy az egyeztetések rövid időn belül áttörést hozzanak.

Ennek ellenére Európa ragaszkodik ahhoz, hogy részt vegyen a kontinens biztonságát érintő döntésekben.

Az európai országok számára különösen fontos, hogy Ukrajna támogatása mellett saját biztonsági érdekeiket is érvényesíthessék.

A Financial Times értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja is igyekszik meggyőzni Moszkvát arról, hogy az európai országokat be kell vonni a tárgyalásokba.

Oroszország egész Európa biztonsági rendszeréről tárgyalna

Moszkva korábban többször jelezte, hogy az ukrajnai háború rendezését egy szélesebb európai biztonsági megállapodás részeként képzeli el. Az orosz vezetés a NATO keleti bővítésével és a katonai jelenléttel kapcsolatos kérdéseket is napirendre kívánja venni.

A mostani diplomáciai egyeztetések így nemcsak Ukrajna jövőjéről, hanem a kontinens biztonsági rendszerének lehetséges átalakításáról is szólhatnak.

Határmódosítást javasolt az USA

Az ukrajnai béketárgyalások kapcsán felmerült egy amerikai javaslat, amely Donyeck és Luhanszk közigazgatási határainak megváltoztatásával tenné lehetővé, hogy Oroszország győzelmet hirdessen. A megszállt területek jövője továbbra is vitatott, az elképzelés szerint azonban Ukrajnának nem kellene újabb területekről lemondania.

 

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