Európa tárgyalna Oroszországgal a rakéták korlátozásáról, a hidegháborús megállapodások is visszatérhetnek

Az európai diplomaták nyitottak arra, hogy Oroszországgal ismét megvitassák a katonai konfliktusok megelőzését szolgáló korábbi mechanizmusokat. Ezek között olyan egyezmények is szerepelhetnek, amelyek bizonyos rakéták telepítésének korlátozását célozzák.

Az Oroszország és Ukrajna közötti, a több mint négy éve tartó háború lezárását célzó, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások november 10-én kezdődtek Abu-Dzabiban, de Európa sem akar kimaradni a tárgyalásokból

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A diplomaták a Nyitott Égbolt Szerződését is példaként említették.

A megállapodás a hidegháború után lehetővé tette a részt vevő országok számára, hogy megfigyelő repülésekkel ellenőrizzék egymás katonai tevékenységét, és ezáltal növeljék a bizalmat, illetve a katonai átláthatóságot.

A korábbi biztonsági rendszer több eleme az elmúlt években megszűnt vagy háttérbe szorult, ezért az európai diplomaták szerint érdemes lehet újra megvizsgálni, milyen mechanizmusok segíthetnék a feszültségek csökkentését – írja a Financial Times.

Európa nem akar kimaradni az ukrajnai tárgyalásokból

Az európai diplomaták ugyanakkor szkeptikusak az Abu-Dzabiban zajló orosz–ukrán–amerikai tárgyalások eredményességével kapcsolatban. Úgy vélik, kevés esély van arra, hogy az egyeztetések rövid időn belül áttörést hozzanak.

Ennek ellenére Európa ragaszkodik ahhoz, hogy részt vegyen a kontinens biztonságát érintő döntésekben.

Az európai országok számára különösen fontos, hogy Ukrajna támogatása mellett saját biztonsági érdekeiket is érvényesíthessék.

A Financial Times értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja is igyekszik meggyőzni Moszkvát arról, hogy az európai országokat be kell vonni a tárgyalásokba.

Oroszország egész Európa biztonsági rendszeréről tárgyalna

Moszkva korábban többször jelezte, hogy az ukrajnai háború rendezését egy szélesebb európai biztonsági megállapodás részeként képzeli el. Az orosz vezetés a NATO keleti bővítésével és a katonai jelenléttel kapcsolatos kérdéseket is napirendre kívánja venni.

A mostani diplomáciai egyeztetések így nemcsak Ukrajna jövőjéről, hanem a kontinens biztonsági rendszerének lehetséges átalakításáról is szólhatnak.

Határmódosítást javasolt az USA

Az ukrajnai béketárgyalások kapcsán felmerült egy amerikai javaslat, amely Donyeck és Luhanszk közigazgatási határainak megváltoztatásával tenné lehetővé, hogy Oroszország győzelmet hirdessen. A megszállt területek jövője továbbra is vitatott, az elképzelés szerint azonban Ukrajnának nem kellene újabb területekről lemondania.