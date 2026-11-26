Mérföldkőnek nevezte az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén történteket Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője. A politikus közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Tisza Párt valamennyi európai parlamenti képviselője igennel szavazott a Fidesz kezdeményezésére benyújtott patrióta módosító javaslatra, amely elítélte az uniós források politikai nyomásgyakorlásra történő felhasználását, és követelte a korábban felfüggesztett magyar támogatások teljes visszaállítását.
A tiszás képviselők is a Patrióták mellé álltak az Európai Parlament ülésén
A szavazás előzménye a Magyar Péter és Ursula von der Leyen között létrejött megállapodás, amelyet Deutsch Tamás élesen bírált. A fideszes politikus kifogásolta a megállapodás feltételeit, valamint azt, hogy álláspontja szerint a Tisza-kormány lemondott több mint kétmilliárd eurónyi, Magyarországnak járó uniós támogatásról.
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja már októberben szóvá tette a 2,1 milliárd eurós forrásvesztést. A képviselők akkor arra is felhívták a figyelmet, hogy 2022-ben összesen 6,3 milliárd eurónyi magyar kohéziós támogatást zároltak. A Fidesz kezdeményezésére a Patrióták frakciója ezért módosító indítványt nyújtott be az idei uniós költségvetés módosításáról szóló előterjesztéshez. A javaslatban két fontos kérdésben foglaltak állást:
- elítélték az uniós finanszírozás politikai nyomásgyakorlásra történő felhasználását;
- követelték valamennyi felfüggesztett magyar forrás visszaállítását, beleértve a 2022-re és 2023-ra vonatkozó támogatásokat is.
A módosító indítványt a tiszás EP-képviselők is megszavazták.
Az Európai Néppárt nem támogatta a javaslatot
Deutsch Tamás értékelése szerint a szavazás azt mutatja, hogy a Tisza uniós politikusai sem értenek egyet a miniszterelnök által kötött megállapodással, hiszen támogatták a több mint kétmilliárd eurónyi támogatás visszaszerzését célzó kezdeményezést.
A Tisza Párt európai pártcsaládja, az Európai Néppárt azonban nem állt a módosító indítvány mögé. A javaslat végül 193 igen és 439 nem szavazatot kapott, 19 képviselő pedig tartózkodott, így nem került be az elfogadott állásfoglalásba.
A magyar uniós források visszaszerzése régóta napirenden van: a Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportja már szeptemberben a befagyasztott támogatások feltétel nélküli és azonnali kifizetését követelte.
A kétmilliárd eurós forrásvesztés megítéléséről ugyanakkor korábban is vita alakult ki a magyar EP-képviselők között. Kollár Kinga októberben azt állította, hogy a Tisza-kormány nem mondott le erről az összegről, és a következő hétéves uniós költségvetésről folytatott tárgyalások során igyekszik kompenzációt elérni.
Deutsch Tamás mindeközben egy másik ügyben is bírálta a kormánypártot: a napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza az európai parlamenti képviselők országgyűlési felszólalási lehetőségét is megszüntetné.