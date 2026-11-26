Mérföldkőnek nevezte az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén történteket Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője. A politikus közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Tisza Párt valamennyi európai parlamenti képviselője igennel szavazott a Fidesz kezdeményezésére benyújtott patrióta módosító javaslatra, amely elítélte az uniós források politikai nyomásgyakorlásra történő felhasználását, és követelte a korábban felfüggesztett magyar támogatások teljes visszaállítását.

Deutsch Tamás a tiszás képviselők szavazásáról számolt be az Európai Parlament plenáris ülését követően (Fotó: @Vanik Zoltan)

A tiszás képviselők is a Patrióták mellé álltak az Európai Parlament ülésén

A szavazás előzménye a Magyar Péter és Ursula von der Leyen között létrejött megállapodás, amelyet Deutsch Tamás élesen bírált. A fideszes politikus kifogásolta a megállapodás feltételeit, valamint azt, hogy álláspontja szerint a Tisza-kormány lemondott több mint kétmilliárd eurónyi, Magyarországnak járó uniós támogatásról.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja már októberben szóvá tette a 2,1 milliárd eurós forrásvesztést. A képviselők akkor arra is felhívták a figyelmet, hogy 2022-ben összesen 6,3 milliárd eurónyi magyar kohéziós támogatást zároltak. A Fidesz kezdeményezésére a Patrióták frakciója ezért módosító indítványt nyújtott be az idei uniós költségvetés módosításáról szóló előterjesztéshez. A javaslatban két fontos kérdésben foglaltak állást:

elítélték az uniós finanszírozás politikai nyomásgyakorlásra történő felhasználását;

követelték valamennyi felfüggesztett magyar forrás visszaállítását, beleértve a 2022-re és 2023-ra vonatkozó támogatásokat is.

A módosító indítványt a tiszás EP-képviselők is megszavazták.

Az Európai Néppárt nem támogatta a javaslatot

Deutsch Tamás értékelése szerint a szavazás azt mutatja, hogy a Tisza uniós politikusai sem értenek egyet a miniszterelnök által kötött megállapodással, hiszen támogatták a több mint kétmilliárd eurónyi támogatás visszaszerzését célzó kezdeményezést.

A Tisza Párt európai pártcsaládja, az Európai Néppárt azonban nem állt a módosító indítvány mögé. A javaslat végül 193 igen és 439 nem szavazatot kapott, 19 képviselő pedig tartózkodott, így nem került be az elfogadott állásfoglalásba.

A magyar uniós források visszaszerzése régóta napirenden van: a Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportja már szeptemberben a befagyasztott támogatások feltétel nélküli és azonnali kifizetését követelte.