Rekordok dőltek meg, republikánus bástyák omlottak össze az amerikai félidős választáson

A demokraták 228 mandátumot szereztek a Képviselőházban, ahol a többséghez 218 szükséges. 54 mandátumuk lett a Szenátusban, ahol az irányításhoz 51 mandátum szükséges. A párt legalább hét szenátusi mandátumot nyert el a republikánus többségű államokban és a szoros küzdelmet hozó választókerületekben, többek között Kansasban – ahol közel egy évszázada nem választottak demokratikus szenátort –, Iowában, Texasban, Ohióban, Maine-ben, Észak-Karolinában és Dél-Karolinában. A Képviselőházban a demokraták több mint két tucat választókerületet nyertek el.
A Képviselőház és a Szenátus, a Kongresszus két kamarája, amelyekben a Demokrata Párt kedden egyértelmű többséget szerzett, jelentős befolyással bír. Ők döntenek a törvényalkotásról és a kormányzati kiadásokról, valamint ellenőrző szerepet töltenek be az elnök és a hírszerző ügynökségek felett.
Történelmi pillanatnak lehetett tanúja Michigan, ahol a demokrata Abdul El-Sayed, egy egyiptomi-amerikai orvos, első muszlimként került be az amerikai Szenátusba, miután legyőzte a republikánus Mike Rogers-t a kulcsfontosságú, kiélezett küzdelmet hozó választókerületben – írta összefoglalójában a The Guardian.
Fontos republikánus bástyákat döntöttek le a demokraták
A demokraták másik fontos nyertese James Talarico, aki 38 év után az első demokrata, aki amerikai szenátusi mandátumot nyert Texasban.
Adam Hamilton is rendkívüli eredményt ért el: 1932 óta ő az első demokrata, aki amerikai szenátusi mandátumot nyert Kansasban, Troy Jackson pedig Maine-ben győzött, Susan Collins 30 éves szenátusi karrierjét felszámolva.
Aaron Ford, a demokrata jelölt nyerte a nevadai kormányzói választást, legyőzve a republikánus hivatalban lévő Joe Lombardót.
Donald Trump a New York Timesnak adott interjúban kijelentette, hogy „teljes mértékben hajlandó elfogadni ezeket az eredményeket”. Hozzátette:
Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk a demokratákkal… Valószínűleg ki fogunk találni valamit.
Trump megalkuvó nyilatkozatának némileg ellentmond a TruthSocial-oldalán közzétett posztja, amelyben egy „Vétó” feliratú sapkát osztott meg.
Barack Obama volt amerikai elnök a félidős választások eredményét a megosztó politika egyértelmű elutasításaként üdvözölte.
Ma este az amerikai nép egyértelmű üzenetet küldött: olyan politikát akarnak, amely összehozza az embereket, ahelyett, hogy megosztaná őket, és olyan vezetőket, akik konkrét megoldásokat kínálnak az előttük álló kihívásokra
– hangsúlyozta.
Mit jelent az amerikai félidős választás Ukrajna és Irán számára?
A félidős választások eredménye évekre meghatározza az Egyesült Államok politikáját, és világszerte következményekkel jár. A Washingtonban hozott döntések egyaránt érintik Iránt és Ukrajnát is, amely nagyobb amerikai támogatást remél.
A választási eredmények Donald Trump döntéshozatali mechanizmusát is átírja: ezentúl nem az övé a végső szó abban, hogy az Egyesült Államok hol szálljon háborúba, vagy mely országok kapjanak pénzügyi vagy katonai segítséget. Bár az elnök az Egyesült Államokban nagyobb hatalommal rendelkezik, mint a parlamentáris demokráciákban – például Németországban –, nem egyedül kormányoz – még a lehetőségek országában sem.
Az elnök vétót emelhet a Kongresszus által elfogadott törvények ellen. A Kongresszus mindkét kamarában kétharmados többséggel felülbírálhatja ezt a vétót. A törvényhozás az elnök elleni vádemelési eljárásokat is kezeli. Ezen felül az elnök csak a Szenátus által jóváhagyott jelöltek listájáról nevezheti ki a kabinet tagjait, az amerikai nagyköveteket és a szövetségi bírákat.
A 2024-es amerikai választásokon a Republikánus Párt nem csupán a Fehér Házat szerezte meg Trump újraválasztásával, hanem a Kongresszus mindkét házát is, ami megkönnyítette az amerikai elnök kormányzását.
A demokraták elsöprő választási győzelme a félidős választásokon, megfordította a két kamara irányítását, ami megváltoztathatja a fontosabb külpolitikai kérdések irányát.
Most, hogy a demokraták többséget szereztek a Kongresszus mindkét házában, napirendre tűzhetik az Ukrajnának nyújtandó fokozott támogatást.
„A demokraták azzal támadják a Trump-kormányt, hogy nem tesz eleget Ukrajna érdekében” – nyilatkozta Brandon Conradis, a DW egykori újságírója és jelenleg a Bloomberg Government szerkesztője a DW-nek a keddi választások előtt. „Olyan törvényjavaslatokat terjeszthetnek elő, amelyek több segítséget nyújtanának Ukrajnának.”
Ha Trump vétót emelne egy ilyen törvényjavaslat ellen, az eredmény a Kongresszusban fennálló erőviszonyoktól függne, de kétharmados többséggel – néhány republikánus támogatásával – felülbírálhatnák a vétóját.
Deák Dániel közösségi oldalán osztotta meg rövid elemzését, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy több tényező is fontos szerepet játszott abban, hogy a republikánusok elvesztették a választást.
A választásnapi felmérések szerint tízből közel kilenc amerikainak fontos kérdés volt a megélhetés, közel kétharmaduk pedig Trumpot is felelősnek tartja a magas árakért. A drága élelmiszerek, a magas benzinárak és a lakhatási költségek mellett az iráni háború is növelte az elégedetlenséget.
– fogalmazott az elemző, hozzátéve: „Trump 2024-es választói koalíciója is meggyengült: a fiatalok és a latinó szavazók körében a demokraták most lényegesen jobban szerepeltek, vagyis a republikánusok olyan társadalmi csoportokban is visszaestek, amelyek két éve Trump győzelméhez is hozzájárultak.”
A szakértő azt is összefoglalta, hogy miért fontos a félidős amerikai választás Magyarország szempontjából.
A nyugati világban egyre meghatározóbbá válik a tiltakozó szavazás: az emberek sokszor nem valaki mellett lelkesednek, hanem a hivatalban lévő vezetést akarják megbüntetni. Két éve az elégedetlenség Trumpot segítette hatalomra, most ugyanez a politikai erő a republikánusok ellen fordult.
– hangsúlyozta, hozzátéve: „a politikai kihívóknak könnyű gyors megoldásokat ígérniük, de a megélhetési problémákat és a társadalmi feszültségeket kormányon már sokkal nehezebb kezelni.”
Deák Dániel érdekes párhuzamként arra is felhívta a figyelmet, hogy „a választók haragjából lehet választást nyerni, de országot kormányozni nem. A Facebook-posztok nem csökkentik az árakat, a látványos politikai retorika pedig nem helyettesíti a gazdasági eredményeket. Akik valakit hatalomra segítenek, ugyanúgy el is fordulhatnak tőle.”