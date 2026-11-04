Rekordok dőltek meg, republikánus bástyák omlottak össze az amerikai félidős választáson

A demokraták 228 mandátumot szereztek a Képviselőházban, ahol a többséghez 218 szükséges. 54 mandátumuk lett a Szenátusban, ahol az irányításhoz 51 mandátum szükséges. A párt legalább hét szenátusi mandátumot nyert el a republikánus többségű államokban és a szoros küzdelmet hozó választókerületekben, többek között Kansasban – ahol közel egy évszázada nem választottak demokratikus szenátort –, Iowában, Texasban, Ohióban, Maine-ben, Észak-Karolinában és Dél-Karolinában. A Képviselőházban a demokraták több mint két tucat választókerületet nyertek el.

Rekordok dőltek meg, republikánus bástyák omlottak össze a félidős amerikai választáson Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Képviselőház és a Szenátus, a Kongresszus két kamarája, amelyekben a Demokrata Párt kedden egyértelmű többséget szerzett, jelentős befolyással bír. Ők döntenek a törvényalkotásról és a kormányzati kiadásokról, valamint ellenőrző szerepet töltenek be az elnök és a hírszerző ügynökségek felett.

Történelmi pillanatnak lehetett tanúja Michigan, ahol a demokrata Abdul El-Sayed, egy egyiptomi-amerikai orvos, első muszlimként került be az amerikai Szenátusba, miután legyőzte a republikánus Mike Rogers-t a kulcsfontosságú, kiélezett küzdelmet hozó választókerületben – írta összefoglalójában a The Guardian.

James Talarico az egyik nagy nyertese a félidős amerikai választásoknak Fotó: KOTARO NUMATA / Yomiuri

Fontos republikánus bástyákat döntöttek le a demokraták

A demokraták másik fontos nyertese James Talarico, aki 38 év után az első demokrata, aki amerikai szenátusi mandátumot nyert Texasban.

Adam Hamilton is rendkívüli eredményt ért el: 1932 óta ő az első demokrata, aki amerikai szenátusi mandátumot nyert Kansasban, Troy Jackson pedig Maine-ben győzött, Susan Collins 30 éves szenátusi karrierjét felszámolva.

Aaron Ford, a demokrata jelölt nyerte a nevadai kormányzói választást, legyőzve a republikánus hivatalban lévő Joe Lombardót.

Donald Trump a New York Timesnak adott interjúban kijelentette, hogy „teljes mértékben hajlandó elfogadni ezeket az eredményeket”. Hozzátette:

Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk a demokratákkal… Valószínűleg ki fogunk találni valamit.

Trump megalkuvó nyilatkozatának némileg ellentmond a TruthSocial-oldalán közzétett posztja, amelyben egy „Vétó” feliratú sapkát osztott meg.