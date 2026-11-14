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Ferenc pápa

„A harmadik világháború küszöbén állunk” – valóra válhat Ferenc pápa hátborzongató jóslata, a világra teljes összeomlás várhat

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Vészjósló gyorsasággal állnak össze a harmadik világháború mozaikdarabjai, és az emberiség egy olyan pusztító globális konfliktus küszöbére sodródhatott, amely akár az egész civilizáció megsemmisüléséhez vezethet – figyelmeztetett egy neves portugál szakértő. José Manuel Pureza szerint egyre több jel utal arra, hogy valóra válhat Ferenc pápa évekkel ezelőtti, hátborzongató figyelmeztetése.
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Ferenc pápajóslatharmadik világháború

Küszöbön állhat a harmadik világháború – figyelmeztetett egy elismert portugál szakértő. José Manuel Pureza baloldali politikus és egyetemi oktató szerint a világ a teljes összeomlás szélére sodródott, és egyre több jel utal arra, hogy hamarosan valóra válhat Ferenc pápa évekkel ezelőtti, egy globális háború veszélyére figyelmeztető jóslata.

Harmadik világháború: valóra válhat Ferenc pápa jóslata
Harmadik világháború: valóra válhat Ferenc pápa jóslata Fotó: ANDREA CALANDRA / Middle East Images

Harmadik világháború: valóra válhat Ferenc pápa jóslata

A Baloldali Blokk nevű portugál párt vezetője, aki hosszú évek óta tanít nemzetközi kapcsolatokat, a napokban tartotta búcsúelőadását a Coimbrai Egyetemen, zsúfolásig megtelt előadóterem előtt.

A világ vége, vagy talán egy új világ hajnala” című előadásában Pureza arról beszélt, hogy a nemzetközi jogrend teljes összeomlása miatt az emberiség minden eddiginél közelebb került egy pusztító világméretű konfliktushoz. A helyi sajtó beszámolói szerint a szakértő arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen háború akár az egész civilizáció fennmaradását is veszélybe sodorhatja.

A harmadik világháború mozaikdarabjai, amelyekről Ferenc pápa már évekkel ezelőtt beszélt, vészjósló gyorsasággal állnak össze. Mindez egyre inkább alátámasztja azt a mind erősebbé váló félelmet, hogy küszöbön áll egy világméretű konfliktus, amely – mint tudjuk – akár az egész emberiség pusztulásához is vezethet

– figyelmeztette hallgatóságát Pureza.

A politikus szerint számos más aggasztó jel is arra utal, hogy az emberiség egy újabb világháború felé sodródik. Ezekre a veszélyekre már több tekintélyes nemzetközi intézmény is felhívta a figyelmet, ám Pureza úgy véli, a legnyugtalanítóbb fejlemény mégis az, ahogyan a világ vezetői a fenyegetésre reagálnak.

Miközben mindenki tisztában van azzal, hogy egy kiszélesedő háború könnyen nukleáris konfliktussá fajulhat, és valamennyiünk pusztulását okozhatja, ez a felismerés sem elegendő ahhoz, hogy háttérbe szorítsa azt az uralkodó nézetet, miszerint a legjobb, amit tehetünk, ha tovább fegyverkezünk

– fogalmazott.

Pureza szerint ráadásul mára a második világháború után kialakult nemzetközi rend alapjai is megrendültek. 

A portugál politikus figyelmeztetése Ferenc pápa korábbi, nagy visszhangot kiváltó kijelentéseire is utal. A 2025-ben elhunyt egyházfő 2022-ben, nem sokkal azután, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, európai jezsuita lapok szerkesztőivel beszélgetve úgy fogalmazott:

A harmadik világháborút már meghirdették.

Ferenc pápa akkor arról beszélt, hogy a világ valójában már háborúban áll, és feltette a kérdést: hogyan lehetséges, hogy az emberiség alig egy évszázad leforgása alatt három világháborút is átéljen? – írja a Daily Star

 

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