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országgyűlés

Svédországba utazik Forsthoffer Ágnes, a svéd miniszterelnökkel és a koronahercegnővel is találkozik

56 perce
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Hivatalos látogatásra Svédországba utazik Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke. A magyar politikus a svéd parlament vezetőjével, az ügyvezető kormány miniszterelnökével és Viktória svéd koronahercegnővel is találkozik.
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országgyűlésulf kristerssonforsthoffer ágneshivatalos látogatás

Forsthoffer Ágnes november 3. és 5. között hivatalos látogatást tesz Svédországban – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája. Az Országgyűlés elnökének programjában politikai és diplomáciai találkozók, valamint a svédországi magyar közösség képviselőivel folytatott egyeztetés is szerepel.

Forsthoffer Ágnes Svédországba utazik, a koronahercegnővel is találkozik
Forsthoffer Ágnes Svédországba utazik, a koronahercegnővel is találkozik
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Forsthoffer Ágnes november 4-én, szerdán Andreas Norlénnel, a svéd parlament elnökével folytat megbeszélést. A magyar házelnök Ulf Kristerssonnal, az ügyvezető svéd kormány miniszterelnökével is találkozik, emellett audiencián fogadja Viktória svéd koronahercegnő.

A magyar közösség képviselőivel is találkozik

A látogatás utolsó napján, november 5-én, csütörtökön Forsthoffer Ágnes a svédországi magyar közösség, valamint a svéd turisztikai szektor képviselőivel találkozik.

A hivatalos látogatás részleteiről az Országgyűlés Sajtóirodája adott tájékoztatást november 3-án.

Nemrég az Origo arról számolt be, hogy Forsthoffer Ágnes kitiltotta a parlamentből a HírTv két munkatársát.

 

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