Svédországba utazik Forsthoffer Ágnes, a svéd miniszterelnökkel és a koronahercegnővel is találkozik

Forsthoffer Ágnes november 3. és 5. között hivatalos látogatást tesz Svédországban – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája. Az Országgyűlés elnökének programjában politikai és diplomáciai találkozók, valamint a svédországi magyar közösség képviselőivel folytatott egyeztetés is szerepel.

Forsthoffer Ágnes Svédországba utazik, a koronahercegnővel is találkozik

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Forsthoffer Ágnes november 4-én, szerdán Andreas Norlénnel, a svéd parlament elnökével folytat megbeszélést. A magyar házelnök Ulf Kristerssonnal, az ügyvezető svéd kormány miniszterelnökével is találkozik, emellett audiencián fogadja Viktória svéd koronahercegnő.

A magyar közösség képviselőivel is találkozik

A látogatás utolsó napján, november 5-én, csütörtökön Forsthoffer Ágnes a svédországi magyar közösség, valamint a svéd turisztikai szektor képviselőivel találkozik.

A hivatalos látogatás részleteiről az Országgyűlés Sajtóirodája adott tájékoztatást november 3-án.

Nemrég az Origo arról számolt be, hogy Forsthoffer Ágnes kitiltotta a parlamentből a HírTv két munkatársát.