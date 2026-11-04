Franciaországban ismét elszabadultak az indulatok, egész Európára átterjedtek a fiatalok tüntetései

Ismét összecsaptak a rendőrök és a tüntetők

A menet végpontjánál, a Porte de Charenton közelében erőszakos összecsapások törtek ki. A demonstrálók üvegekkel és tűzijátékokkal támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal és kábítógránátokkal válaszoltak. A robbanások visszhangoztak az utcákon, a levegőt pedig füst borította be. A békés résztvevők közül sokan köhögve, könnyező szemmel hagyták el a helyszínt.

A tüntetések eredetileg középiskolások tiltakozásaként indultak, akik az elhanyagolt iskolaépületek, a tanárhiány és az egyetemi felvételi rendszer szerintük igazságtalan működése ellen emelték fel a hangjukat. Később szakszervezetek és Emmanuel Macron elnökkel szemben elégedetlen csoportok is csatlakoztak hozzájuk, saját követeléseikkel.

A demonstrációk túlnyomó többsége békés, de rendszeresen megjelennek olyan csoportok, amelyek tűzijátékokkal és különböző tárgyakkal támadják a rendőröket. A hatóságok könnygázt, vízágyúkat és oszlatógránátokat is bevetettek, az összecsapások során pedig súlyos sérülések is történtek.

A francia hatóságok több intézkedést is bevezettek a rend fenntartására. A párizsi rendőrség szombat este 11 órától vasárnap reggel 6 óráig megtiltotta a belépést a Place de la République és a Les Halles környékére. A Champs-Élysées környékén a kísérő nélküli kiskorúakra este 9 órától kijárási korlátozás vonatkozott. Egy párizsi bíróság ugyanakkor szerdán felfüggesztett egy korábbi, kiskorúakra vonatkozó korlátozást, mert azt a szabad mozgás súlyos és jogellenes korlátozásának ítélte.

Európa több országában is utcára vonultak a fiatalok

A tiltakozási hullám már nem korlátozódik Franciaországra. Németországban a Gen Z regelt nevű ifjúsági kezdeményezés több mint harminc városban szervezett demonstrációkat. A résztvevők az oktatás, az egészségügy, a klímavédelem és a megfizethető megélhetés mellett álltak ki, és a sorkatonaság visszaállítása ellen tiltakoztak. A szervezők szerint országszerte több tízezren csatlakoztak a megmozdulásokhoz, a hivatalos részvételi adatokat azonban egyelőre nem tették közzé.