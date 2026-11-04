Franciaországban ismét elszabadultak az indulatok, egész Európára átterjedtek a fiatalok tüntetései

Franciaország több városában is tömegek tiltakoztak szombaton, miközben a hatóságok mintegy 70 ezer rendőrt és csendőrt vezényeltek az utcákra. A francia belügyminisztérium becslése szerint országszerte 320 ezren vettek részt a megmozdulásokon. Bár ez elmaradt az előző két hétvége létszámától, továbbra is jelentős tömegeket mozgatott meg a fiatalok által elindított tiltakozási hullám.
Október 17-én több mint 500 ezren demonstráltak, és a megmozdulások az elmúlt évek legsúlyosabb franciaországi zavargásai közé torkolltak. Október 24-én a kormány adatai szerint 410 ezren vonultak utcára. A szervezők mindhárom alkalommal a hivatalos becsléseknél magasabb részvételről számoltak be.
A francia belügyminiszter, Laurent Nuñez előzetesen arra figyelmeztetett, hogy különösen az esti órákban nagy a rendbontás veszélye, mivel a tüntetések a halloween miatt is fokozott kockázatot jelenthetnek. A hatóságok az előző két hétvégén több ezer embert vettek őrizetbe, miután a kezdetben nagyrészt békés demonstrációkat fosztogatások és erőszakos összecsapások zavarták meg.
Párizsban a szervezők több ezer embert gyűjtöttek össze a főváros keleti szélén, a Porte de Bagnolet közelében. A menet élén diákok haladtak, kézen fogva, a szakszervezetek biztonsági emberei pedig a demonstráció elejét biztosították. A hatóságok a belvárosi kormányzati épületek és a turisták által látogatott helyszínek védelmére a városközponton kívülre irányították a felvonulást. A párizsi menetben a belügyminisztérium becslése szerint mintegy 70 ezren vettek részt.
A tiltakozók követelései sokfélék voltak: középiskolások, klímaaktivisták és a megélhetési költségek emelkedése miatt elégedetlen emberek egyaránt utcára vonultak. Egy 21 éves diák, Corentin Cabreux arról beszélt, hogy az állami diákszállón, ahol lakik, penészesek a falak, mállik a vakolat, csótányok és patkányok vannak.
A párizsi felvonulás órákon keresztül békés, szinte fesztiválszerű hangulatban zajlott. Hangszórókból technozene szólt, egy út mentén festő művészt a tömeg éljenzett, néhányan pedig halloween alkalmából édességet gyűjtöttek. A helyzet azonban estére megváltozott.
Ismét összecsaptak a rendőrök és a tüntetők
A menet végpontjánál, a Porte de Charenton közelében erőszakos összecsapások törtek ki. A demonstrálók üvegekkel és tűzijátékokkal támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal és kábítógránátokkal válaszoltak. A robbanások visszhangoztak az utcákon, a levegőt pedig füst borította be. A békés résztvevők közül sokan köhögve, könnyező szemmel hagyták el a helyszínt.
A tüntetések eredetileg középiskolások tiltakozásaként indultak, akik az elhanyagolt iskolaépületek, a tanárhiány és az egyetemi felvételi rendszer szerintük igazságtalan működése ellen emelték fel a hangjukat. Később szakszervezetek és Emmanuel Macron elnökkel szemben elégedetlen csoportok is csatlakoztak hozzájuk, saját követeléseikkel.
A demonstrációk túlnyomó többsége békés, de rendszeresen megjelennek olyan csoportok, amelyek tűzijátékokkal és különböző tárgyakkal támadják a rendőröket. A hatóságok könnygázt, vízágyúkat és oszlatógránátokat is bevetettek, az összecsapások során pedig súlyos sérülések is történtek.
A francia hatóságok több intézkedést is bevezettek a rend fenntartására. A párizsi rendőrség szombat este 11 órától vasárnap reggel 6 óráig megtiltotta a belépést a Place de la République és a Les Halles környékére. A Champs-Élysées környékén a kísérő nélküli kiskorúakra este 9 órától kijárási korlátozás vonatkozott. Egy párizsi bíróság ugyanakkor szerdán felfüggesztett egy korábbi, kiskorúakra vonatkozó korlátozást, mert azt a szabad mozgás súlyos és jogellenes korlátozásának ítélte.
Európa több országában is utcára vonultak a fiatalok
A tiltakozási hullám már nem korlátozódik Franciaországra. Németországban a Gen Z regelt nevű ifjúsági kezdeményezés több mint harminc városban szervezett demonstrációkat. A résztvevők az oktatás, az egészségügy, a klímavédelem és a megfizethető megélhetés mellett álltak ki, és a sorkatonaság visszaállítása ellen tiltakoztak. A szervezők szerint országszerte több tízezren csatlakoztak a megmozdulásokhoz, a hivatalos részvételi adatokat azonban egyelőre nem tették közzé.
Berlinben a Brandenburgi kapunál gyűltek össze a fiatalok, akik nagyobb oktatási és lakhatási kiadásokat követeltek. Lara Breitenbach középiskolás szerint több pénzt kellene fordítani a szociális szolgáltatásokra, az oktatásra és a klímavédelemre, hiszen a döntések következményeit elsősorban az ő generációja viseli majd. Egy másik berlini diák, Janelle Schulz az iskolaépületek rossz állapotára, a tanárhiányra és a használhatatlan mosdókra hívta fel a figyelmet.
Németországban is több városban erőszakba torkolltak a demonstrációk. Kölnben a rendőrség idő előtt feloszlatta a menetet, miután a tüntetők pirotechnikai eszközöket használtak, köveket dobáltak, és a tiltás ellenére eltakarták az arcukat. A rendőrök vízágyúkat is bevetettek. Hamburgban egyes demonstrálók tűzijátékokat lőttek a rendőrök felé, és barikádokat gyújtottak fel. Frankfurtban kövekkel támadtak a rendőrökre, többen megsérültek, egyikük súlyosan.
Portugáliában több ezren vonultak Lisszabon belvárosába a lakhatási válság ellen tiltakozva. A békés demonstráción családok és kisgyermekes résztvevők is megjelentek, a táblákon pedig olyan feliratok voltak olvashatók, mint a „Lakásokat vagy tüzet” és a „Nem félünk”.
A hollandiai Hágában a hatóságok szintén jelentős rendőri jelenlétet biztosítottak a belvárosban, miután az interneten tüntetésekre és fosztogatásokra buzdító felhívások jelentek meg. A délutáni órákig azonban nem alakult ki jelentős rendbontás. A rendőrök több feketébe öltözött fiatal csoportot igazoltattak, miközben számos üzlet elővigyázatosságból bedeszkázott kirakatokkal várta a hétvégét.