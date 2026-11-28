Magyarországnak is van egy Európai határideje az orosz gázról való leválásra, ez továbbra is 2027- novembere – közölte Orbán Anita. A Hír Tv beszámolója szerint a külügyminisztert egy interjúban arról kérdezték, hogy kérnek-e hosszabbítást az ügyben az EU-tól. Orbán Anita arról beszélt, hogy tartani szeretnék a határidőt, azonban azt nem mondta, hogy a máshonnan importált gáz mennyivel lenne drágább a jelenlegi szerződésekhez képest.

Orbán Anita betartaná a kényszerített olcsó orosz gázról való leválás határidejét

Fotó: Hatlaczki Balazs / MW

A külügyminiszter elmondta azt is, hogy az átállási projektek nem néhány hónapot, hanem általában éveket vesznek igénybe. Jelezte azt is, hogy a „földgázt tekintetében van egy Európai határidőnk: jövő november”.

Orbán Anita közölte, hogy már dolgoznak a beszerzési források diverzifikálásán. Szerencsére Magyarország hat szomszédos országgal is össze van kötve a földgáz infrastruktúra tekintetében, ráadásul mindkét irányban működnek a szállítási útvonalak – ismertette.

Ez lehetőséget ad arra, hogy diverzifikált földgáz beszerzési portfóliót alakítsunk ki, amely vezetékes gázt és cseppfolyósított földgázt (LNG) is tartalmaz

– vélekedett. Hozzátette: a lengyelekkel arról is tárgyaltak, hogy kereskedelmileg életképes módon hozzáférhetnénk a Balti-tenger térségében található LNG terminálokhoz és onnan északról délre lehetne a gázt szállítani.