Az ukrán művelet az orosz háborúra adott példás válasz - fogalmazott Zelenszkij és köszönetet mondott a hírszerzés és a katonaság minden tagjának, akik részt vettek a hadihajó elleni feladatok végrehajtásában.

Műholdfelvételen a kilőtt orosz hadihajó - Fotó: PLANET LABS PBC / Planet Labs PBC

Így zajlott a hadihajó megtámadása

A támadásban hét ukrán gyártmányú tengeri drónt vetettek be.

Az ellenség minden ellenállási kísérlete ellenére elsüllyesztették az orosz Merkurij korvettet, amely az egyik legújabb hajójuk volt, és amelyet már a teljes körű háború idején állítottak hadrendbe

- tudatta.

Volodimir Zelenszkij - Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az ukrán elnök megerősítette, hogy válaszul az orosz agresszióra a továbbiakban is folyatódnak majd a katonai műveletek a kijelölt vizeken.

Fejlesztjük az ukrán fegyverzetet

- írta Volodimir Zelenszkij.

Mindkét hajó jogszerű katonai célpont volt Ukrajna számára, mivel közvetlenül az Oroszországi Föderáció katonai képességeinek szolgálatában álltak - közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). Az ukrán védelmi erők ismét bebizonyították, hogy az orosz haditengerészetnek és logisztikai rendszerének a Fekete-tengertől jóval távolabb sem állnak rendelkezésre biztonságos útvonalak - fűzték hozzá.