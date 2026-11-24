Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint hétfőn arra utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy gondoskodjon a szövetségi szinten kiszabott halálbüntetések szükségtelen késedelem nélküli végrehajtásáról. Az államfő a tárca washingtoni épületében elmondott beszédében bírálta az évekig, esetenként évtizedekig elhúzódó jogi eljárásokat, amelyek szerinte megakadályozzák, hogy az áldozatok hozzátartozói lezárják az ügyeket – számolt be róla a The Guardian.

Donald Trump felgyorsítaná a szövetségi halálbüntetések végrehajtását az Egyesült Államokban

Fotó: AFP

A halálbüntetés szélesebb körű alkalmazását szorgalmazza Trump Az amerikai elnök arra is utasítja az igazságügyi minisztériumot, hogy indítványozza a halálbüntetés kiszabását a gyermekgyilkosságok elkövetőivel, valamint az áldozataikat meggyilkoló nemi erőszaktevőkkel és emberkereskedőkkel szemben. Todd Blanche amerikai igazságügyi miniszter a rendezvényen közölte, hogy a tárca Trump hivatalba lépése óta 49 alkalommal indítványozta halálbüntetés kiszabását, míg Joe Biden elnöksége alatt egyetlen alkalommal.

Trump Kalifornia kormányzójának döntését is bírálta

Az amerikai elnök élesen bírálta Gavin Newsom kaliforniai kormányzót, aki november elején jelentette be, hogy az államban halálra ítélt 548 rab büntetését a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani szabadságvesztésre kívánja változtatni.

A döntés nem jár az elítéltek szabadon bocsátásával vagy az ítéletek hatályon kívül helyezésével. A büntetések enyhítéséhez az esetek többségében a kaliforniai legfelsőbb bíróság jóváhagyása is szükséges.

Newsom szerint a halálbüntetés rendszere igazságtalan, és magában hordozza a téves ítéletek veszélyét. Kaliforniában 2006 januárja óta nem hajtottak végre kivégzést, ugyanakkor a választók 2012-ben és 2016-ban is elutasították a halálbüntetés eltörlésére irányuló kezdeményezéseket.