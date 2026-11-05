Holtan találták berlini hotelszobájában a bajor kormányfő helyettesét

Hubert Aiwanger holttestét november 4-én, szerdán a kora esti órákban találták meg egy Berlin belvárosában található hotel szobájában. A halálesetet a berlini rendőrség és ügyészség közös közleményben erősítette meg.

Holtan találták berlini hotelszobájában Hubert Aiwangert - Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Rosszullét miatt mondta le a szereplését Hubert Aiwanger

A Szabad Választók (Freie Wähler) vezetője pártja új berlini irodájának megnyitóján mondott volna beszédet, azonban egészségi okokból lemondta részvételét, és helyettest küldött maga helyett.

Később már nem volt elérhető. Végül a Friedrichstraße vasútállomás közelében található Neuer Fritz szállodában bukkantak rá élettelenül – számolt be a német sajtó.

Vizsgálják a halálának körülményeit

A berlini ügyészség és a tartományi bűnügyi hivatal emberölési ügyekkel foglalkozó nyomozócsoportja eljárást indított. A hatóságok célja a halál pontos okának és körülményeinek tisztázása, valamint annak kizárása, hogy más személy közrehatása vezetett volna a tragédiához.

A Tagesspiegel értesülése szerint a hatóságok természetes halált valószínűsítenek. A halál pontos okát ugyanakkor egyelőre nem közölték hivatalosan.

Nyolc éve volt a bajor kormány meghatározó tagja

Aiwanger 2018 óta töltötte be Bajorország gazdasági, területfejlesztési és energiaügyi miniszteri tisztségét, egyúttal Markus Söder miniszterelnök helyettese volt. A Szabad Választók bajor szervezetét 2006 óta vezette, a párt országos elnöki tisztségét 2010-ben vette át. Pártja a CSU koalíciós partnereként vesz részt a tartomány kormányzásában.

A bajor gazdasági minisztérium megrendülten búcsúzott vezetőjétől. Tobias Gotthardt gazdasági államtitkár közölte: közeli barátot és bizalmas társat veszített el. A Szingapúrban tartózkodó államtitkár a tragédia miatt megszakítja delegációs útját, és hazatér Bajorországba.

A minisztérium munkatársai részvétüket fejezték ki a politikus élettársának, gyermekeinek és családjának.