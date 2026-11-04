Van, ahol 100 év után nyertek a demokraták: lesöpörték a republikánusokat – galéria

Az Amerikai Egyesült Államok ismét urnák elé járult, az időközi választások sorsa pedig már most eldőlni látszik. Noha jelenleg még számlálják a szavazatokat, de már most egyértelmű: a Demokrata Párté a kongresszus. Jelenlegi állás szerint a Képviselőház 435 mandátumából 224-et birtokolnak a demokraták, 137-et a republikánusok, 77 sorsa pedig még függőben van. Ha ezek a függő helyek mind pirosak lesznek, még akkor is demokrata többség lesz a kongresszusban. A Szenátusban hasonló a helyzet: itt eddig 54 helyet szereztek meg a demokraták és 42-t a republikánusok, 4 hely sorsa van még függőben a 100-ból.

Időközi választások: így ünnepelnek a demokraták a New Hempshire-i Manchesterben

Fotó: JODI HILTON / NurPhoto

Mindez azt jelenti, hogy Donald Trumpnak és a republikánusoknak jóval nehezebb lesz az élete a következő időszakban: a demokraták ugyanis könnyebben tudnak majd törvényeket hozni és megkérdőjelezni az elnök programját, emellett akár vizsgálatokat is indíthatnak az elnöki adminisztráció tagjai ellen.

A győzelemhez nagyban hozzájárult, hogy olyan körzetekben tudott győzni a Demokrata párt, amit jellemzően republikánus fellegvárként tartottak számon. Ilyen többek közt Dél-Karolina vagy épp Kansas – ez utóbbi helyen ezidáig közel 100 éve folyamatos republikánus győzelem volt minden szenátusi választás alkalmával. Dél-Karolinában pedig nem is számoltak, a demokrata Annie Andrews-zal, mint tényleges kihívóval, aki végül a szavazatok több mint 51 százalékát gyűjtötte be.

A BBC elemzése szerint a demokraták győzelmének okai egyértelműek: az amerikaiak dühösek. Elégedetlenek amiatt, hogy növekedtek a megélhetés költségei, emellett az iráni háborút és az USA által kivetett vámokat sem nézik jó szemmel.

Galériánk az amerikai időközi választásokat ünneplő demokratákról az alábbi képre kattintva lapozható végig