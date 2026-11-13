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izrael

Egyre nyugtalanítóbb a helyzet Iránban – súlyos figyelmeztetést adott ki az ENSZ atomügynöksége

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A 2025-ös amerikai-izraeli csapások óta nem tudják ellenőrizni, mi történt Irán nagy mennyiségű, magas dúsítású uránjával. Irán nukleáris programja miatt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség most újabb figyelmeztetést adott ki. mivel egy iszfaháni urándúsító üzem pontos helyét sem ismeri.
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izraelegyesült államokteherániráni atomprogramiránnukleáris
  • Mi a helyzet az iráni atomprogrammal?
  • Van-e dúsított urán az Iráni Iszlám Köztársaság területén?
  • Irán nukleáris programja és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.
  • Izrael és az Egyesült Államok viszonya Iránnal.
  • A Közel-Kelet geopolitikai kérdései és a hormuzi-szoros-válság.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egyre nagyobb aggodalommal figyeli Irán nukleáris programját, miután továbbra sem jutott be egy új, Iszfahánban tervezett urándúsító üzembe. Az ENSZ-hez tartozó szervezet jelentése szerint az ellenőrök még a létesítmény pontos helyét sem ismerik, és azt sem tudják, található-e benne nukleáris anyag.

irán, TEHRAN, IRAN - AUGUST 25: (âRESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TVâ?) A large billboard bearing the slogan 'Great Victory' in both Persian and English is seen displayed at Rah Ahen Square in Tehran, Iran, on August 25, 2026. The display comes as U.S. Treasury Secretary Scott Bessent announced a new campaign of 'economic exclusion' aimed at severing Iran's financial lifelines, warning that foreign nations and entities continuing trade with Tehran face severe secondary sanctions. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Photo by Fatemeh Bahrami / Anadolu via AFP)
 („Nagy győzelem” feliratú óriásplakát Teherán egyik terén 2026. augusztus 25-én, Irán fővárosában egy Donald Trumpot gúnyoló plakát) Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

Miért nem tudják ellenőrizni Irán nukleáris létesítményeit?

Irán 2025. június 12-én jelentette be az Iszfaháni Üzemanyag-dúsító Üzem (IFEP) létrehozásának tervét. Ez egy nappal azelőtt történt, hogy Izrael támadásokat indított Irán nukleáris létesítményei ellen. Az Egyesült Államok később szintén bekapcsolódott a csapásokba.

Irán eredetileg hozzájárult az új üzem ellenőrzéséhez, de az izraeli támadások után a látogatást törölték. Azóta Teherán korlátozza a NAÜ ellenőreinek hozzáférését a nukleáris létesítményekhez, így a szervezet a dúsított urán mennyiségét sem tudja ellenőrizni.

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A NAÜ legújabb jelentésében arra figyelmeztetett, hogy az információhiány komoly aggodalomra ad okot a nukleáris fegyverek elterjedése szempontjából, és a helyzetet sürgősen rendezni kell. Korábbi beszámolója szerint a támadásokban megsérült hét létesítmény egyikét sem tudta ellenőrizni.

Hová kerülhetett a nagy mennyiségű dúsított urán?

A 2025. júniusi csapások előtt Irán becslések szerint 441 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezett. Ez a szint már közel áll a fegyverminőséghez. A 2015-ös atomalku ezzel szemben legfeljebb 300 kilogrammos készletet és 3,67 százalékos dúsítást engedélyezett, Irán azonban később mindkét határt túllépte.

A NAÜ szerint a magas dúsítású urán jelentős részét az iszfaháni nukleáris komplexumban tárolhatták. Az amerikai–izraeli támadások súlyos károkat okoztak a föld feletti építményekben, a föld alatti létesítmények állapota viszont továbbra sem ismert. Arra sincs ellenőrzött válasz, hogy a készlet jelenleg pontosan hol található.

Az Egyesült Államok és Izrael a támadásokat azzal indokolta, hogy meg akarják akadályozni Irán atomfegyverhez jutását. Teherán következetesen tagadja, hogy nukleáris fegyvert kívánna előállítani, és azt állítja, programja kizárólag békés, polgári célokat szolgál – írja a BBC.

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