Egyre nyugtalanítóbb a helyzet Iránban – súlyos figyelmeztetést adott ki az ENSZ atomügynöksége

Mi a helyzet az iráni atomprogrammal?

Van-e dúsított urán az Iráni Iszlám Köztársaság területén?

Irán nukleáris programja és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.

Izrael és az Egyesült Államok viszonya Iránnal.

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A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egyre nagyobb aggodalommal figyeli Irán nukleáris programját, miután továbbra sem jutott be egy új, Iszfahánban tervezett urándúsító üzembe. Az ENSZ-hez tartozó szervezet jelentése szerint az ellenőrök még a létesítmény pontos helyét sem ismerik, és azt sem tudják, található-e benne nukleáris anyag.

(„Nagy győzelem” feliratú óriásplakát Teherán egyik terén 2026. augusztus 25-én, Irán fővárosában egy Donald Trumpot gúnyoló plakát) Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

Miért nem tudják ellenőrizni Irán nukleáris létesítményeit?

Irán 2025. június 12-én jelentette be az Iszfaháni Üzemanyag-dúsító Üzem (IFEP) létrehozásának tervét. Ez egy nappal azelőtt történt, hogy Izrael támadásokat indított Irán nukleáris létesítményei ellen. Az Egyesült Államok később szintén bekapcsolódott a csapásokba.

Irán eredetileg hozzájárult az új üzem ellenőrzéséhez, de az izraeli támadások után a látogatást törölték. Azóta Teherán korlátozza a NAÜ ellenőreinek hozzáférését a nukleáris létesítményekhez, így a szervezet a dúsított urán mennyiségét sem tudja ellenőrizni.