Egyre nyugtalanítóbb a helyzet Iránban – súlyos figyelmeztetést adott ki az ENSZ atomügynöksége

- Mi a helyzet az iráni atomprogrammal?
- Van-e dúsított urán az Iráni Iszlám Köztársaság területén?
- Irán nukleáris programja és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.
- Izrael és az Egyesült Államok viszonya Iránnal.
- A Közel-Kelet geopolitikai kérdései és a hormuzi-szoros-válság.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egyre nagyobb aggodalommal figyeli Irán nukleáris programját, miután továbbra sem jutott be egy új, Iszfahánban tervezett urándúsító üzembe. Az ENSZ-hez tartozó szervezet jelentése szerint az ellenőrök még a létesítmény pontos helyét sem ismerik, és azt sem tudják, található-e benne nukleáris anyag.
Miért nem tudják ellenőrizni Irán nukleáris létesítményeit?
Irán 2025. június 12-én jelentette be az Iszfaháni Üzemanyag-dúsító Üzem (IFEP) létrehozásának tervét. Ez egy nappal azelőtt történt, hogy Izrael támadásokat indított Irán nukleáris létesítményei ellen. Az Egyesült Államok később szintén bekapcsolódott a csapásokba.
Irán eredetileg hozzájárult az új üzem ellenőrzéséhez, de az izraeli támadások után a látogatást törölték. Azóta Teherán korlátozza a NAÜ ellenőreinek hozzáférését a nukleáris létesítményekhez, így a szervezet a dúsított urán mennyiségét sem tudja ellenőrizni.
A NAÜ legújabb jelentésében arra figyelmeztetett, hogy az információhiány komoly aggodalomra ad okot a nukleáris fegyverek elterjedése szempontjából, és a helyzetet sürgősen rendezni kell. Korábbi beszámolója szerint a támadásokban megsérült hét létesítmény egyikét sem tudta ellenőrizni.
Hová kerülhetett a nagy mennyiségű dúsított urán?
A 2025. júniusi csapások előtt Irán becslések szerint 441 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezett. Ez a szint már közel áll a fegyverminőséghez. A 2015-ös atomalku ezzel szemben legfeljebb 300 kilogrammos készletet és 3,67 százalékos dúsítást engedélyezett, Irán azonban később mindkét határt túllépte.
A NAÜ szerint a magas dúsítású urán jelentős részét az iszfaháni nukleáris komplexumban tárolhatták. Az amerikai–izraeli támadások súlyos károkat okoztak a föld feletti építményekben, a föld alatti létesítmények állapota viszont továbbra sem ismert. Arra sincs ellenőrzött válasz, hogy a készlet jelenleg pontosan hol található.
Az Egyesült Államok és Izrael a támadásokat azzal indokolta, hogy meg akarják akadályozni Irán atomfegyverhez jutását. Teherán következetesen tagadja, hogy nukleáris fegyvert kívánna előállítani, és azt állítja, programja kizárólag békés, polgári célokat szolgál – írja a BBC.
Irán feloldotta a rakétái hatótávolságára vonatkozó korlátozást, Európa is veszélybe kerülhet
Irán újabb lépéssel fokozhatja a feszültséget a Közel-Keleten: az ország Forradalmi Gárdája bejelentette, hogy feloldották a ballisztikus rakéták hatótávolságára vonatkozó, korábban önként vállalt korlátozást. A döntés hátterében az Egyesült Államokkal és Izraellel kiéleződő konfliktus állhat, miközben a teheráni vezetés egyre keményebb figyelmeztetéseket fogalmaz meg.