Abolfazl Zohravand, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagja 2026. november 21-én kijelentette, hogy Teherán készen áll a katonai konfrontációra, amennyiben Washington nem fogadja el az iráni fél korábban ismertetett rendezési feltételeit.
Az iráni politikus a TASS hírügynökségnek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok súlyos árat fizethet, ha továbbra sem hajlandó engedni a tárgyalásokon.
Ha az amerikaiak nem fogadják el az általunk bejelentett feltételeket, akkor természetesen teljes mértékben felkészültünk a konfrontációra és a háborúra
– jelentette ki Zohravand.
Hozzátette, hogy Irán olyan károkat okozhat az Egyesült Államoknak, amelyek sokkal többe kerülnének Washingtonnak, mint a tárgyalásokon megtagadott engedmények – számolt be az Izvesztyija.
A képviselő szerint az eddigi amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak pozitív eredményt Teherán számára. Úgy véli, Washington nem érdekelt az egyenrangú párbeszédben, hanem gyakorlatilag az Iszlám Köztársaság kapitulációját követeli. A katonai válaszlépést ezért az iráni érdekek érvényesítésének egyik lehetséges eszközeként említette.
Korábban Trump is súlyos fenyegetést küldött Iránnak
Az Egyesült Államok és Irán között hónapok óta rendkívül feszült a helyzet, a katonai összecsapásokat időszakos tárgyalások kísérik. Donald Trump amerikai elnök szeptemberben már az Iráni Iszlám Köztársaság teljes megsemmisítésének lehetőségéről beszélt, amennyiben nem sikerül megállapodással lezárni a háborút.
November elején tovább éleződött a konfliktus, amikor amerikai légicsapások érték a Hormuzi-szorosban fekvő, Iránhoz tartozó Kesm-szigetet. A támadásról amerikai tisztviselők is beszámoltak, miközben az iráni állami hírügynökség több robbanásról adott hírt.