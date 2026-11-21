Abolfazl Zohravand, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagja 2026. november 21-én kijelentette, hogy Teherán készen áll a katonai konfrontációra, amennyiben Washington nem fogadja el az iráni fél korábban ismertetett rendezési feltételeit.

Irán készen áll a háborúra, ha az Egyesült Államok nem hajlandó elfogadni a megállapodás feltételeit, erről beszélt az iráni parlament egy tagja. Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

Az iráni politikus a TASS hírügynökségnek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok súlyos árat fizethet, ha továbbra sem hajlandó engedni a tárgyalásokon.

Ha az amerikaiak nem fogadják el az általunk bejelentett feltételeket, akkor természetesen teljes mértékben felkészültünk a konfrontációra és a háborúra

– jelentette ki Zohravand.

Hozzátette, hogy Irán olyan károkat okozhat az Egyesült Államoknak, amelyek sokkal többe kerülnének Washingtonnak, mint a tárgyalásokon megtagadott engedmények – számolt be az Izvesztyija.