Irán feloldotta a rakétái hatótávolságára vonatkozó korlátozást, Európa is veszélybe kerülhet

Irán eddig azt hangoztatta, hogy ballisztikus rakétáinak hatótávolságát legfeljebb 2000 kilométerben korlátozza. Hoszein Mohebbi tábornok, a Forradalmi Gárda szóvivője egy teheráni sajtótájékoztatón közölte, hogy ezt az önkorlátozást feloldották.

Irán feloldotta a rakéták hatótávolságának korlátozását, Európa is célponttá válhat

Fotó: - / US NAVY

A szóvivő ugyanakkor nem árulta el, hogy Irán rendelkezik-e már 2000 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakétákkal. Mint mondta, Teherán nem nyilatkozatokkal, hanem a gyakorlatban fogja bemutatni képességeit.

A korábbi korlátozás is jelentős fenyegetést jelentett a térségben: a 2000 kilométeres hatótávolság Görögország és a Balkán egyes részeit, az egész Arab-félszigetet, a Levantét és Egyiptom nagy részét is elérhetővé teszi az iráni rakéták számára.

Az Egyesült Államok tisztviselői korábban arra figyelmeztettek, hogy Irán űrprogramjának technológiája interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztésére is felhasználható. Jelenleg azonban nem ismert, hogy az országnak lennének a 2000 kilométeres határt meghaladó hatótávolságú rakétái.

A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy Mojtaba Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője arra figyelmeztetett: az Egyesült Államok vagy Izrael bármilyen fenyegetésére földrajzi korlátozások nélkül válaszolhatnak.

Hajótűzről is beszámolt az iráni hadsereg

Az iráni hadsereg szombaton arról is közleményt adott ki, hogy egy tartályhajó a Hormuzi-szorostól keletre aknára futott és kigyulladt. A katonai tájékoztatás nem nevezte meg a hajó nemzetiségét és úti célját. Azt állította, hogy a tanker kikapcsolta navigációs jeladóját, és egy tiltott területen haladt.

Súlyos esőzések sújtják a Gázai övezetet

Közben a Gázai övezetben a heves esőzések tovább nehezítették a palesztinok helyzetét. A menekülttáborokban sátrak ezreit árasztotta el a víz, átáztak a matracok és a személyes holmik, a táborok közötti utakat pedig sártenger borította.

A téli időjárás különösen súlyosan érinti azt a több mint 1,6 millió palesztint, akik sátrakban vagy más ideiglenes szállásokon élnek. A lakosság túlnyomó része elveszítette otthonát az izraeli hadműveletek következtében.

A heves esőzések több ideiglenes menedéket is megrongáltak. Majed al-Omari, aki a háborúban elveszítette egyik végtagját, mankóval próbált közlekedni a sátrak között, miután az eső szétrombolta menedékének fa vázát és műanyag borítását.