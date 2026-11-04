JD Vance szerint az iráni háború miatt bukott el a Republikánus Párt a félidős választáson

JD Vance szerint az iráni háború vezetett a Republikánus Párt vereségéhez az amerikai félidős választáson. Donald Trump alelnöke szerdán egyértelmű üzenetet küldött: szerinte a pártnak nem érdemes más magyarázatot keresnie a választási kudarcra, mert annak valódi oka mindenki számára nyilvánvaló.

JD Vance kimondta, miért bukott el a Republikánus Párt a félidős választáson

Fotó: AFP

Az alelnök az X közösségi oldalon közzétett hosszabb bejegyzésében fogalmazta meg véleményét. Mint írta, a vereség valódi oka szinte mindenki számára egyértelmű.

„A vereség valódi oka a háború. Maga az elnök is ezt mondta tegnap este” – írta Vance.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy aki szerint megérte megindítani a konfliktust, annak azt is vállalnia kell, hogy ennek következtében a republikánusok akár hat évre elveszíthetik a szenátusi többséget.

„Ha azt akarják állítani, hogy megérte ezt az árat megfizetni, akkor tegyék meg. Érveljenek amellett, hogy megérte. Egyetérteni vagy vitatkozni lehet, de legalább ez őszinte álláspont” – fogalmazott az alelnök.

Vance szerint mindenki tisztában van azzal, miért szenvedett vereséget a párt, és a jövőre vonatkozó őszinte politikai vitának is ebből kell kiindulnia.

Vance távolodhat a népszerűtlen háborútól

A kijelentés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az alelnök korábban a Trump-kormányzat Iránnal kapcsolatos diplomáciai erőfeszítéseinek egyik meghatározó arca volt. Vance a teheráni vezetéssel folytatott tárgyalásokban is szerepet vállalt, ugyanakkor a sajtó korábban arról számolt be, hogy szkeptikusan viszonyult a háború megoldatlan kérdéseihez és az Irán elleni katonai művelethez.

Donald Trump februárban Izraellel közösen indította el a háborút Irán ellen. A konfliktus azóta az amerikai belpolitika egyik meghatározó kérdésévé vált, és a félidős választási eredmények alapján a republikánusok számára komoly politikai teherré is vált.

Vance mostani megszólalása egyúttal azt is jelezheti, hogy igyekszik elhatárolódni a népszerűtlen konfliktustól, különösen annak fényében, hogy a 2028-as elnökválasztás egyik lehetséges republikánus jelöltjeként tartják számon.

Trump már korábban is elismerte, hogy az iráni háború szerepet játszhatott a választási vereségben. Az amerikai elnök kedden a The Wall Street Journalnak adott telefoninterjúban arra a kérdésre, hogy a konfliktus mennyiben befolyásolta az eredményt, azt válaszolta: Irán is része volt a magyarázatnak.

Az elnök ugyanakkor nem mutatott megbánást a katonai művelet elindítása miatt.