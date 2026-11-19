Joe Biden november 17-én megjelent, Promise Me, America című könyvében részletesen felidézi az orosz–ukrán háború első éveit és az ukrán elnökkel folytatott tárgyalásait.

Joe Biden és Volodimir Zelenszkij találkozója 2024-ben - Fotó: SAUL LOEB / AFP

A volt amerikai elnök szerint Zelenszkij a négyszemközti megbeszéléseken időnként szeszélyesen és makacsul viselkedett, miközben újabb fegyvereket és pénzügyi támogatást követelt.

Biden úgy fogalmazott, hogy

az ukrán vezetés többször próbára tette Washington türelmét.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok erőforrásai sem korlátlanok, és Zelenszkijnek ezt időnként határozottan a tudomására hozta.

A volt elnök szerint az Ukrajnának nyújtott támogatás ugyanakkor az amerikai gazdaság számára is előnyös volt, mivel a pénz jelentős részét az Egyesült Államokban gyártott fegyverrendszerekre fordították.

Joe Biden elismerően is beszélt az ukrán elnökről

Biden kritikája ellenére Zelenszkij bátorságát és kitartását is méltatta. Bevallotta, hogy a háború kezdetén kételkedett abban, hogy a korábban színészként és humoristaként dolgozó politikus képes lesz-e helytállni a válságban, de később kellemesen csalódott. Felidézte 2023 februári titkos kijevi látogatását is, amikor Zelenszkij akkor tízéves fia egy rajzot adott át neki, megköszönve az amerikai segítséget.

Biden hangsúlyozta, hogy a nézeteltérések ellenére sem akarta magára hagyni Ukrajnát.

Zelenszkij a könyvben megfogalmazott kritikákra a beszámoló megjelenéséig nem reagált.