Magyar Péter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy az ukrán külügyminiszter a magyar fél kérésére vállalta a kisebbségi jogokról szóló megállapodások végrehajtásának felgyorsítását. A miniszterelnök szerint Ukrajna készen áll arra, hogy gyorsabban haladjon a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség jogainak biztosításával.

Kárpátaljai magyarok: Ukrajna felgyorsítja a kisebbségi jogokról szóló megállapodások végrehajtását Forrás: Facebook / Magyar Péter

A bejelentés a nyelvi, kulturális és oktatási jogokat érinti. Magyar Péter közlése szerint az ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a magyar kérésnek eleget téve Ukrajna kész felgyorsítani az ezekről szóló megállapodások végrehajtását.

Tíz kérdésben születtek megállapodások

A fejlemény előzménye, hogy Magyar Péter kedden Kárpátaljára látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt. A miniszterelnök korábban arról számolt be, hogy a két félnek rövid idő alatt több fontos kérdésben is sikerült megállapodásra jutnia a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait illetően. Összesen tíz kérdésről folytattak egyeztetéseket.

A tárgyalásokon a kétoldalú kapcsolatok mellett az energetikai és infrastrukturális együttműködés, valamint Ukrajna európai uniós törekvései is szóba kerültek.

Magyar Péter az ungvári látogatás során azt is bejelentette, hogy Magyarország egymilliárd hrivnya, vagyis mintegy hétmilliárd forint értékű humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. A magyar miniszterelnök az ukrán elnökkel közösen koszorúzta meg a háborúban elesett katonák emlékművét.

A mostani bejelentés a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése szempontjából jelent újabb fejleményt. A megállapodások tényleges végrehajtása azonban még hátravan: Magyar Péter közlése egyelőre az ukrán fél erre vonatkozó vállalásáról szól.