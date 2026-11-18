A közúti forgalom szünetel a kercsi hídon, így az autósoknak kompot és szárazföldi útvonalat ajánlanak. A vasútvonalon azonban menetrend szerint közlekednek a vonatok.
A 19 km hosszú Krími-híd az egyik olyan útvonal, amely összeköti Oroszország és a Krím közlekedési hálózatát. Korábban ez volt az ukrán területeken tartózkodó orosz erők egyik legfontosabb utánpótlási útvonala.
Már összegyűjtöttük a javítási munkákhoz szükséges erőforrásokat, tervezőket és építőket. A regionális vezetéssel egyeztetjük a logisztikai kérdéseket
– írta Marat Khusnullin orosz miniszterelnök-helyettes a Telegramon.
A híd különálló közúti és vasúti pályákból áll, melyeket betonpillérek támasztanak alá; ezek a Fekete-tenger és a kisebb Azovi-tenger között áthaladó hajók számára kialakított, acélívekkel tartott, szélesebb nyílásba torkollanak.
Amint arról korábban beszámoltunk, Ukrajna két támadást is indított az elmúlt napokban a Krím félszigetet a Krasznodari határterülettel összekötő híd ellen. A Krími hidat Ukrajna már többször is megtámadta az orosz-ukrán háború kezdetet óta, ilyen intenzív csapásra azonban még nem került sor. Volodimir Zelenszkij a támadásról megtorlásként beszélt, miután az elmúlt néhány hónapban fokozódtak az orosz támadások az ukrán hidak ellen, többek között a fővárosban, Kijevben is.