A közúti forgalom szünetel a kercsi hídon, így az autósoknak kompot és szárazföldi útvonalat ajánlanak. A vasútvonalon azonban menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Beomlott a kercsi híd: súlyos csapást mért Ukrajna a világ egyik legjobban védett hídjára

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN SECURITY SERVICE

A 19 km hosszú Krími-híd az egyik olyan útvonal, amely összeköti Oroszország és a Krím közlekedési hálózatát. Korábban ez volt az ukrán területeken tartózkodó orosz erők egyik legfontosabb utánpótlási útvonala.

Kerch Bridge ... I'd expect a massive retaliatory response from Moscow following this destruction. - This video of the Kerch (Crimea) bridge damage appears to be genuine and is making rounds in the East. It seems to match the damage of the genuine photos which have been released. The bridge is now completely inoperable and the ship route is effectively sealed off. Repairs? Under the current conditions, seems a very difficult task. — Thomas Penn (@ThomasJPenn) November 17, 2026

Már összegyűjtöttük a javítási munkákhoz szükséges erőforrásokat, tervezőket és építőket. A regionális vezetéssel egyeztetjük a logisztikai kérdéseket

– írta Marat Khusnullin orosz miniszterelnök-helyettes a Telegramon.

A híd különálló közúti és vasúti pályákból áll, melyeket betonpillérek támasztanak alá; ezek a Fekete-tenger és a kisebb Azovi-tenger között áthaladó hajók számára kialakított, acélívekkel tartott, szélesebb nyílásba torkollanak.

Amint arról korábban beszámoltunk, Ukrajna két támadást is indított az elmúlt napokban a Krím félszigetet a Krasznodari határterülettel összekötő híd ellen. A Krími hidat Ukrajna már többször is megtámadta az orosz-ukrán háború kezdetet óta, ilyen intenzív csapásra azonban még nem került sor. Volodimir Zelenszkij a támadásról megtorlásként beszélt, miután az elmúlt néhány hónapban fokozódtak az orosz támadások az ukrán hidak ellen, többek között a fővárosban, Kijevben is.