Kibertámadás érte az Európai Bizottságot, az incidens során feltehetően személyes adatok kerültek veszélybe, a munkatársak továbbá nem tudták rögzíteni fizetésre és szabadságokra vonatkozó adataikat - közölte a Politico Playbook, a brüsszeli hírportál reggeli hírlevele csütörtökön.

Kibertámadás érte az Európai Bizottságot, adatokat is érinthet

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Kibertámadás érte az Európai Bizottságot, adatokat is érinthet

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a támadás nagy részét sikerült megfékezni, de a kár teljes mértéke egyelőre ismeretlen - nyilatkozta a hírportálnak az eset részleteit ismerő uniós tisztségviselő.

A rendszerek fokozatosan újra elérhetővé válhatnak, a válaszok megtalálása azonban több időt vesz igénybe - tette hozzá.

Thomas Regnier a brüsszeli testület illetékes szóvivője közölte: az Európai Bizottság megtette a szükséges lépéseket "egy észlelt kibertámadásra reagálva".