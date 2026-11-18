Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt egy díszes karosszékben ülve fotózták le egy havas síparadicsom kellős közepén, miközben lánya egy szokatlan családi kiruccanás keretében a lejtőkön síelt.
Az észak-koreai állami média által hétfőn közzétett felvételeken Kim napszemüvegben és elegáns félcipőben ül a gazdagon kárpitozott székben, kezében egy cigarettával. Más fényképeken lánya látható, amint tetőtől talpig fehér öltözékben síel, miközben a közelben tisztviselők haladnak a pályán.
A vélhetően Kim Dzsue nevű lány egyre gyakrabban jelenik meg apja oldalán nagy nyilvánosságot kapó eseményeken. Dél-Korea Nemzeti Hírszerző Szolgálata (NIS) úgy értékeli, hogy őt készítik fel az utódlásra, bár Észak-Korea hivatalosan nem erősített meg semmilyen utódlási tervet.
A fotók éppen akkor láttak napvilágot, amikor Donald Trump amerikai elnök felvetette annak lehetőségét, hogy Kim váratlanul felbukkanhat a Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett, nagy téttel bíró találkozói során.
Lehet, hogy Kim Dzsongun is ott lesz. Előfordulhat, hogy eljön, nem tudom. Ez Hszi elnökön múlik
- nyilatkozta Trump újságíróknak hétfőn.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter elmondta, hogy Trump komolyan gondolja az esetleges találkozót Kimmel, bár tárgyalásokat még nem erősítettek meg.
A két vezető legutóbb 2019-ben találkozott, amikor hanoi csúcstalálkozójuk megállapodás nélkül zárult az észak-koreai atomprogramról.
A tárgyalások újraindítására irányuló erőfeszítések azóta megrekedtek, miközben Phenjan tovább folytatta nukleáris és rakétaképességeinek fejlesztését.
Hamarosan megnyithat Kim Dzsongun észak-koreai síparadicsoma
A fényképek Kim november 15-16-i szemléjén készültek az észak-koreai hegyvidéki városban, Szamdzsijonban épülő turisztikai övezetben. Az állami irányítású Pyongyang Times beszámolója szerint Észak-Korea vezetője ellátogatott a Pektu-hegy közelében épülő síközpontba, ahol megvizsgálta a sípályákat és a felszereléseket, valamint utasította a tisztviselőket a létesítmények üzembe helyezésének előkészítésére.
Az észak-koreai vezető látogatása annak a szélesebb körű törekvésnek a része, amely Szamdzsijont egész évben látogatható hegyi turisztikai célponttá kívánja alakítani; a tervek között szállodák, sílétesítmények, vasúti összeköttetések és egy kibővített repülőtér is szerepel.
A Fox News szerint Kim lányának feltűnése újabb izgalmas részlettel gazdagította a síparadicsomban tett látogatást. Dél-koreai hírszerzési tisztviselők az egyre hangsúlyosabb nyilvános szerepvállalását annak bizonyítékaként értékelik, hogy idővel ő örökölheti apja pozícióját.