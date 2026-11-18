Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt egy díszes karosszékben ülve fotózták le egy havas síparadicsom kellős közepén, miközben lánya egy szokatlan családi kiruccanás keretében a lejtőkön síelt.

Kim Dzsongun egy díszes székben tekintette meg a nemrég épült síparadicsomot. Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Az észak-koreai állami média által hétfőn közzétett felvételeken Kim napszemüvegben és elegáns félcipőben ül a gazdagon kárpitozott székben, kezében egy cigarettával. Más fényképeken lánya látható, amint tetőtől talpig fehér öltözékben síel, miközben a közelben tisztviselők haladnak a pályán.

Kim Dzsongun lánya, Kim Dzsue még síelt is a látogatás során. Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A vélhetően Kim Dzsue nevű lány egyre gyakrabban jelenik meg apja oldalán nagy nyilvánosságot kapó eseményeken. Dél-Korea Nemzeti Hírszerző Szolgálata (NIS) úgy értékeli, hogy őt készítik fel az utódlásra, bár Észak-Korea hivatalosan nem erősített meg semmilyen utódlási tervet.

A fotók éppen akkor láttak napvilágot, amikor Donald Trump amerikai elnök felvetette annak lehetőségét, hogy Kim váratlanul felbukkanhat a Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett, nagy téttel bíró találkozói során.

Lehet, hogy Kim Dzsongun is ott lesz. Előfordulhat, hogy eljön, nem tudom. Ez Hszi elnökön múlik

- nyilatkozta Trump újságíróknak hétfőn.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter elmondta, hogy Trump komolyan gondolja az esetleges találkozót Kimmel, bár tárgyalásokat még nem erősítettek meg.

A két vezető legutóbb 2019-ben találkozott, amikor hanoi csúcstalálkozójuk megállapodás nélkül zárult az észak-koreai atomprogramról.

A tárgyalások újraindítására irányuló erőfeszítések azóta megrekedtek, miközben Phenjan tovább folytatta nukleáris és rakétaképességeinek fejlesztését.

Kim Dzsongun személyesen is megnézte a Szamdzsijonban épülő turisztikai övezetet. Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Hamarosan megnyithat Kim Dzsongun észak-koreai síparadicsoma

A fényképek Kim november 15-16-i szemléjén készültek az észak-koreai hegyvidéki városban, Szamdzsijonban épülő turisztikai övezetben. Az állami irányítású Pyongyang Times beszámolója szerint Észak-Korea vezetője ellátogatott a Pektu-hegy közelében épülő síközpontba, ahol megvizsgálta a sípályákat és a felszereléseket, valamint utasította a tisztviselőket a létesítmények üzembe helyezésének előkészítésére.