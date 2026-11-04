Kína megerősítette: Trump, Hszi Csin-ping és Putyin közös találkozójáról tárgyalnak

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Mao Ning szerdai sajtótájékoztatóján közölte: Peking kapcsolatban áll az érintett felekkel a három ország vezetőinek esetleges találkozójáról. A Bloomberg szerint a bejelentés két héttel a tervezett esemény előtt arra utal, hogy Kína valóban kész lehet a csúcstalálkozó megrendezésére.

Kína megerősítette: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping találkozójáról tárgyalnak

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A The Wall Street Journal korábbi beszámolója szerint Vlagyimir Putyin október 9-én, egy telefonbeszélgetés során vetette fel Donald Trumpnak a háromoldalú egyeztetés lehetőségét. Az orosz elnök a lap értesülései szerint olyan formátumot szeretne, amelyben Oroszország számára kedvező feltételekkel állapodhatnának meg az ukrajnai háború lezárásáról.

Trump nyilvánosan is jelezte, hogy kész részt venni egy ilyen találkozón, ugyanakkor azt mondta, elsősorban a nukleáris leszerelés kérdését szeretné megvitatni, nem pedig az orosz–ukrán háborút. Ez eltérő tárgyalási célokat vetít előre a három vezető számára.