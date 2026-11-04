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vlagyimir putyin

Kína megerősítette: Trump, Hszi Csin-ping és Putyin közös találkozójáról tárgyalnak

54 perce
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Kína először erősítette meg hivatalosan, hogy egyeztetések zajlanak egy Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin részvételével tartandó háromoldalú találkozóról. A megbeszélésre akár november 18–19-én, a sencseni APEC-csúcstalálkozó keretében is sor kerülhet.
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vlagyimir putyindonald trumpKínai Népköztársaság

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Mao Ning szerdai sajtótájékoztatóján közölte: Peking kapcsolatban áll az érintett felekkel a három ország vezetőinek esetleges találkozójáról. A Bloomberg szerint a bejelentés két héttel a tervezett esemény előtt arra utal, hogy Kína valóban kész lehet a csúcstalálkozó megrendezésére.

Kína megerősítette: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping találkozójáról tárgyalnak
Kína megerősítette: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping találkozójáról tárgyalnak
Fotó: AFp / AFP

A The Wall Street Journal korábbi beszámolója szerint Vlagyimir Putyin október 9-én, egy telefonbeszélgetés során vetette fel Donald Trumpnak a háromoldalú egyeztetés lehetőségét. Az orosz elnök a lap értesülései szerint olyan formátumot szeretne, amelyben Oroszország számára kedvező feltételekkel állapodhatnának meg az ukrajnai háború lezárásáról.

Trump nyilvánosan is jelezte, hogy kész részt venni egy ilyen találkozón, ugyanakkor azt mondta, elsősorban a nukleáris leszerelés kérdését szeretné megvitatni, nem pedig az orosz–ukrán háborút. Ez eltérő tárgyalási célokat vetít előre a három vezető számára.

 

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