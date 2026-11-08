Kiderült, vannak-e magyar áldozatai a krakkói vérengzésnek – megszólalt a Külügyminisztérium

Vannak magyar áldozatai a krakkói lövöldözésnek?

Hányan haltak meg a krakkói vérengzés során?

Hányan kerültek kórházba a lengyelországi fegyveres támadás után?

Mikor történt a krakkói lövöldözés?

Mit mondott a magyar Külügyminisztérium a krakkói tragédiáról?

Újabb részleteket közölt a magyar Külügyminisztérium a Krakkó belvárosában történt véres lövöldözésről. A november 7-i fegyveres támadás halálos áldozatainak száma időközben hatra emelkedett. A tárca vasárnapi tájékoztatásából az is kiderült, hogy a tragédiának nincs magyar érintettje.

Krakkói lövöldözés: hat halott, nincs magyar érintett Fotó: MAREK BEDNARZ / ANADOLU

Lövöldözés Lengyelországban: fegyveres támadás Krakkóban

A Külügyminisztérium hivatalos Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint a krakkói vérengzés hat halálos áldozata között egyetlen magyar állampolgár sincs. A támadóval együtt összesen 16 ember szorult kórházi ápolásra, de közöttük sem található magyar állampolgár.

A minisztérium részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sebesülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. A tárca egyúttal megköszönte a kislengyelországi hatóságok és a krakkói rendőrség munkáját.