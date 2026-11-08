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lengyelországban

Kiderült, vannak-e magyar áldozatai a krakkói vérengzésnek – megszólalt a Külügyminisztérium

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Hat ember vesztette életét 2026. november 7-én, szombaton Lengyelországban, egy fegyveres támadás során. A krakkói lövöldözés után a magyar Külügyminisztérium is megszólalt, és tájékoztatást adott arról, vannak-e magyar állampolgárok a halálos áldozatok és a sérültek között.
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lengyelországbankülügyminisztériumkrakkólövöldözéshalálos áldozat
  • Vannak magyar áldozatai a krakkói lövöldözésnek?
  • Hányan haltak meg a krakkói vérengzés során?
  • Hányan kerültek kórházba a lengyelországi fegyveres támadás után?
  • Mikor történt a krakkói lövöldözés?
  • Mit mondott a magyar Külügyminisztérium a krakkói tragédiáról?

Újabb részleteket közölt a magyar Külügyminisztérium a Krakkó belvárosában történt véres lövöldözésről. A november 7-i fegyveres támadás halálos áldozatainak száma időközben hatra emelkedett. A tárca vasárnapi tájékoztatásából az is kiderült, hogy a tragédiának nincs magyar érintettje. 

Krakkói lövöldözés: hat halott, nincs magyar érintett, KRAKOW, POLAND - NOVEMBER 07: Police officers take safety measures after a mass shooting in Krakow, Poland on November 07, 2026. At least six people have been killed and more than a dozen injured after a shooting in Krakow, Poland. Marek Bednarz / Anadolu (Photo by Marek Bednarz / Anadolu via AFP)
Krakkói lövöldözés: hat halott, nincs magyar érintett Fotó: MAREK BEDNARZ / ANADOLU

Lövöldözés Lengyelországban: fegyveres támadás Krakkóban

A Külügyminisztérium hivatalos Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint a krakkói vérengzés hat halálos áldozata között egyetlen magyar állampolgár sincs. A támadóval együtt összesen 16 ember szorult kórházi ápolásra, de közöttük sem található magyar állampolgár.

A minisztérium részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sebesülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. A tárca egyúttal megköszönte a kislengyelországi hatóságok és a krakkói rendőrség munkáját.

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Egyre több részlet rajzolódik ki a hat halálos áldozatot követelő krakkói támadás elkövetőjéről, akiről a lengyel belügyminiszter a merénylet után szinte azonnal fontosnak tartotta azt állítani, hogy szélsőjobboldali nézeteket vallott. A saját családját is kiírtó krakkói lövöldözőnek tulajdonított Facebook-profilokból azonban inkább az látszik, hogy szélsőbaloldali, egyházellenes és LMBTQ-párti ideológiákkal azonosul. Figyelemre méltó az is, hogy sajtóhírek szerint két fiókja volt Facebookon, azóta azonban egyik sem elérhető. A közösségi médiában azóta joggal foglalkoztatja az embereket a kérdés: ki törölte a krakkói lövöldöző két Facebook-fiókját, tekintve, hogy a szüleit és a nővérét holtan találták az otthonukban?

 

 

 

Krakkói lövöldözés
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