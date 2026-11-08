Kiderült, vannak-e magyar áldozatai a krakkói vérengzésnek – megszólalt a Külügyminisztérium

- Vannak magyar áldozatai a krakkói lövöldözésnek?
- Hányan haltak meg a krakkói vérengzés során?
- Hányan kerültek kórházba a lengyelországi fegyveres támadás után?
- Mikor történt a krakkói lövöldözés?
- Mit mondott a magyar Külügyminisztérium a krakkói tragédiáról?
Újabb részleteket közölt a magyar Külügyminisztérium a Krakkó belvárosában történt véres lövöldözésről. A november 7-i fegyveres támadás halálos áldozatainak száma időközben hatra emelkedett. A tárca vasárnapi tájékoztatásából az is kiderült, hogy a tragédiának nincs magyar érintettje.
Lövöldözés Lengyelországban: fegyveres támadás Krakkóban
A Külügyminisztérium hivatalos Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint a krakkói vérengzés hat halálos áldozata között egyetlen magyar állampolgár sincs. A támadóval együtt összesen 16 ember szorult kórházi ápolásra, de közöttük sem található magyar állampolgár.
A minisztérium részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sebesülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. A tárca egyúttal megköszönte a kislengyelországi hatóságok és a krakkói rendőrség munkáját.
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Egyre több részlet rajzolódik ki a hat halálos áldozatot követelő krakkói támadás elkövetőjéről, akiről a lengyel belügyminiszter a merénylet után szinte azonnal fontosnak tartotta azt állítani, hogy szélsőjobboldali nézeteket vallott. A saját családját is kiírtó krakkói lövöldözőnek tulajdonított Facebook-profilokból azonban inkább az látszik, hogy szélsőbaloldali, egyházellenes és LMBTQ-párti ideológiákkal azonosul. Figyelemre méltó az is, hogy sajtóhírek szerint két fiókja volt Facebookon, azóta azonban egyik sem elérhető. A közösségi médiában azóta joggal foglalkoztatja az embereket a kérdés: ki törölte a krakkói lövöldöző két Facebook-fiókját, tekintve, hogy a szüleit és a nővérét holtan találták az otthonukban?