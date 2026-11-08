Lövöldözés Krakkóban: hat embert agyonlőttek, újabb három holttestet találtak a támadó otthonában

Ahogy arról az Origo beszámolt, egy feltehetően szélsőjobboldali ideológia által motivált fegyveres hat embert megölt, több mint egy tucatot pedig megsebesített Lengyelországban, Krakkóban.

Krakkói lövöldözés: hat halott, három újabb holttest a támadó házában Fotó: MAREK BEDNARZ / ANADOLU

Krakkói lövöldözés: hat halott, három újabb holttest a támadó házában

A rendőrség tájékoztatása szerint a támadó szombat délután autóval hajtott be Krakkó egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságára, a Fő térre, ahol válogatás nélkül lövöldözni kezdett az ott tartózkodókra.

A támadásban négy nő és két férfi vesztette életét. Az áldozatok közül hárman lengyel, egyikük pedig brit állampolgár volt, két halott személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

A 16 sérült között öt külföldi állampolgár is van: egy-egy osztrák, német, portugál, orosz és brit állampolgár.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közlése szerint a terrorelhárítók további három holttestet találtak, amikor átkutatták a gyanúsított Krakkótól mintegy 200 kilométerre található otthonát.

Szombat este nagyszámú, felfegyverzett rendőrt vezényeltek Krakkó utcáira, miközben a fővárosban, Varsóban és az ország más részein is megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

Donald Tusk :Lengyelországban eddig nem fordult elő ilyen súlyos terrorcselekmény Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Krakkóban november 11-ig tartó gyászt hirdettek az áldozatok emlékére. A sebesültek között két rendőr is van, egyikük állapota válságos.

A támadással egy 25 éves lengyel férfit gyanúsítanak, aki katonai jellegű fegyverekkel és felszerelésben követte el a vérengzést. A férfit az egyik miniszter „ultranacionalistának” nevezte. A gyanúsítottat őrizetbe vették, jelenleg kórházban ápolják, miután műtéten esett át.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint „erős a gyanú”, hogy a támadó Ostrowiec Świętokrzyskiben található otthonában holtan talált két nő és egy férfi a gyanúsított közvetlen családtagjai voltak.

Lengyelországban eddig nem fordult elő ilyen súlyos terrorcselekmény. Mert annak kell neveznünk ezt a kegyetlen támadást, amelyet itt, Krakkóban követtek el emberéletek ellen

– fogalmazott Tusk a BBC szerint.