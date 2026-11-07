Sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a Krakkó központjában történt lövöldözésre, több politikus is üzent a lengyeleknek

Lövöldözés volt Krakkó központjában, amelyben több ember életét vesztette és sokan megsérültek. A tragédia után több európai politikus is közösségi oldalán fejezte ki együttérzését az áldozatok hozzátartozóival, valamint támogatásáról biztosította Lengyelországot.

Több európai politikus is közösségi oldalán fejezte ki együttérzését a krakkói lövöldözés áldozataival (Fotó: AFP)

Donald Tusk lengyel miniszterelnök mély részvétét fejezte ki a tragikus támadás áldozatai családtagjainak és szeretteinek. Az X-en közzétett bejegyzésében egyúttal elismeréssel szólt azokról a rendőrökről, akik életüket kockáztatva avatkoztak közbe.

Głębokie wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego zamachu w Krakowie. Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. I gorący apel do polityków wszystkich opcji: nie grajcie tą tragedią. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

A kormányfő valamennyi politikai párthoz tartozó politikust arra szólított fel, hogy ne használják fel politikai célokra a tragédiát. Hangsúlyozta: a történtek minden körülményét ki fogják vizsgálni.

A Nemzetbiztonsági Iroda vezetője Krakkóba indult

A lövöldözésre Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök is reagált. Közösségi oldalán azt írta, hogy nagy aggodalommal értesült a Krakkó központjában történt tragikus eseményekről, gondolatai az áldozatokkal, a sérültekkel és családtagjaikkal vannak. Az államfő közölte, hogy kapcsolatban áll az illetékes szolgálatokkal, és elvárja a történtek teljes körű kivizsgálását. Bejegyzésében azt is tudatta, hogy a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője Krakkóba indult. Mint fogalmazott, a lengyelek biztonsága abszolút prioritás.

Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem! — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 7, 2026

A tragédia után Andrej Babis cseh miniszterelnök is megszólalt. A cseh politikus megdöbbentőnek nevezte a krakkói belvárosban történt lövöldözésről érkező híreket. Kiemelte: minden áldozatra, családtagjaikra és szeretteikre gondol, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Bejegyzésében Lengyelországot és Donald Tusk miniszterelnököt is támogatásáról biztosította a jelenlegi nehéz helyzetben.

Sleduji šokující zprávy o tragické střelbě v centru Krakova. Myslím na všechny oběti, jejich rodiny a blízké. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Polsku a premiérovi Tuskovi v této těžké chvíli vyjadřuji plnou podporu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 7, 2026

Alexander Van der Bellen osztrák államfő szintén részvétét fejezte ki. Mint írta, lesújtották a Krakkóból érkező hírek. Az áldozatok családtagjainak és barátainak legmélyebb együttérzését küldte, a sérülteknek pedig gyors felépülést kívánt. Hozzátette: ebben a tragikus órában gondolataik lengyel barátaikkal vannak.

The news of the terrible shooting in Krakow this afternoon are devastating. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims and wish a speedy recovery to all injured. At this tragic hour, our thoughts are with our Polish friends. (vdb) — Alexander Van der Bellen (@vanderbellen) November 7, 2026

Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén megrendülésének adott hangot a történtek miatt. Az X-en közzétett angol nyelvű bejegyzésében azt írta, mélyen megrázta és elszomorította a Krakkóban történt brutális támadás. Részvétét fejezte ki Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek és az áldozatok hozzátartozóinak. Hozzátette: a szlovák kormány szilárdan Lengyelország mellett áll, és kész minden szükséges segítséget megadni partnerének.