Sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a Krakkó központjában történt lövöldözésre, több politikus is üzent a lengyeleknek

Lövöldözés volt Krakkó központjában, amelyben több ember életét vesztette és sokan megsérültek. A tragédia után több európai politikus is közösségi oldalán fejezte ki együttérzését az áldozatok hozzátartozóival, valamint támogatásáról biztosította Lengyelországot.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök mély részvétét fejezte ki a tragikus támadás áldozatai családtagjainak és szeretteinek. Az X-en közzétett bejegyzésében egyúttal elismeréssel szólt azokról a rendőrökről, akik életüket kockáztatva avatkoztak közbe.
A kormányfő valamennyi politikai párthoz tartozó politikust arra szólított fel, hogy ne használják fel politikai célokra a tragédiát. Hangsúlyozta: a történtek minden körülményét ki fogják vizsgálni.
A Nemzetbiztonsági Iroda vezetője Krakkóba indult
A lövöldözésre Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök is reagált. Közösségi oldalán azt írta, hogy nagy aggodalommal értesült a Krakkó központjában történt tragikus eseményekről, gondolatai az áldozatokkal, a sérültekkel és családtagjaikkal vannak. Az államfő közölte, hogy kapcsolatban áll az illetékes szolgálatokkal, és elvárja a történtek teljes körű kivizsgálását. Bejegyzésében azt is tudatta, hogy a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője Krakkóba indult. Mint fogalmazott, a lengyelek biztonsága abszolút prioritás.
A tragédia után Andrej Babis cseh miniszterelnök is megszólalt. A cseh politikus megdöbbentőnek nevezte a krakkói belvárosban történt lövöldözésről érkező híreket. Kiemelte: minden áldozatra, családtagjaikra és szeretteikre gondol, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Bejegyzésében Lengyelországot és Donald Tusk miniszterelnököt is támogatásáról biztosította a jelenlegi nehéz helyzetben.
Alexander Van der Bellen osztrák államfő szintén részvétét fejezte ki. Mint írta, lesújtották a Krakkóból érkező hírek. Az áldozatok családtagjainak és barátainak legmélyebb együttérzését küldte, a sérülteknek pedig gyors felépülést kívánt. Hozzátette: ebben a tragikus órában gondolataik lengyel barátaikkal vannak.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén megrendülésének adott hangot a történtek miatt. Az X-en közzétett angol nyelvű bejegyzésében azt írta, mélyen megrázta és elszomorította a Krakkóban történt brutális támadás. Részvétét fejezte ki Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek és az áldozatok hozzátartozóinak. Hozzátette: a szlovák kormány szilárdan Lengyelország mellett áll, és kész minden szükséges segítséget megadni partnerének.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén elítélte a történteket. Az X-en sokkolónak nevezte a Krakkóban elkövetett bűncselekményt, és az ukrán nép nevében, valamint személyesen is őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és szeretteinek. Hangsúlyozta, hogy a támadásra semmilyen indok nem lehet, és bízik abban, hogy az elkövető felelősségre vonják. Az ukrán államfő a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt, és kijelentette: Ukrajna szolidáris Lengyelországgal és a lengyel emberekkel, akiknek joguk van a biztonsághoz.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lengyelül reagált a történtekre. Azt írta, gondolatai és együttérzése a sérültekkel, hozzátartozóikkal, valamint Krakkó valamennyi lakójával vannak. Részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, és köszönetet mondott azoknak a rendőröknek, akik életüket kockáztatva avatkoztak közbe. Hangsúlyozta: Európa fájdalmában osztozik Lengyelországgal, és szolidaritást vállal a lengyel emberekkel.
A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció szintén szolidaritásáról biztosította a lengyel embereket. Az X-en közzétett bejegyzésükben azt írták, hogy Krakkó és Lengyelország lakossága mellett állnak, gondolataik pedig az áldozatokkal és családtagjaikkal vannak. A frakció a lehető leghatározottabban elítélte a történteket, amelyet terrorcselekménynek nevezett. A bejegyzéshez egy olyan képet is csatoltak, amelyen a „Kiállunk Krakkó mellett” felirat szerepel, alatta pedig azt hangsúlyozták: az erőszaknak és a terrornak nincs helye Európában.