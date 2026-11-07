Krakkói lövöldözés: Baka András, Orbán Anita és Forsthoffer Ágnes is részvétét fejezte ki

Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a krakkói lövöldözésben érintett áldozatok családjainak, a sebesülteknek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánt. A Sándor-palota szombaton Facebook-oldalán közölte: az államfő mély megrendüléssel értesült a tragikus történésekről.

— Magyarország együttérez Lengyelországgal és a lengyel néppel. Őszinte részvétem az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok – írta közösségi oldalán Orbán Anita, hozzátéve: folyamatosan figyelemmel kísérik az helyzetet.

Az Országgyűlés elnöke is részvétét fejezte ki a szombati krakkói lövöldözés után az áldozatok családjainak. Forsthoffer Ágnes Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „együttérzek Krakkóval, együttérzek Lengyelországgal”. „Őszinte részvétem a támadásban elhunytak családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!” – írta a házelnök.