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krakkói lövöldözés

Krakkói lövöldözés: Baka András, Orbán Anita és Forsthoffer Ágnes is részvétét fejezte ki

14 órája
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Egy fegyveres szombat délután váratlanul tüzet nyitott egy autóból a lengyel város főterén. A több áldozatot követelő krakkói lövöldözés után több politikus is közösségi oldalán fejezte ki együttérzését az áldozatok családjaival.
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krakkói lövöldözésmagyarországlengyelországáldozat

Amint arról beszámoltunk, szombat délután egy fegyveres lövöldözni kezdett Krakkó belvárosában. A támadásban többen életüket meghaltak, a feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták.

Krakkói lövöldözés: több ember meghalt, amikor egy fegyveres tüzet nyitott a város főterén Fotó: AFP / AFP
Krakkói lövöldözés: több ember meghalt, amikor egy fegyveres tüzet nyitott a város főterén Fotó: AFP / AFP
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Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a krakkói lövöldözésben érintett áldozatok családjainak, a sebesülteknek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánt. A Sándor-palota szombaton Facebook-oldalán közölte: az államfő mély megrendüléssel értesült a tragikus történésekről.

— Magyarország együttérez Lengyelországgal és a lengyel néppel. Őszinte részvétem az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok – írta közösségi oldalán Orbán Anita, hozzátéve: folyamatosan figyelemmel kísérik az helyzetet. 

Az Országgyűlés elnöke is részvétét fejezte ki a szombati krakkói lövöldözés után az áldozatok családjainak. Forsthoffer Ágnes Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „együttérzek Krakkóval, együttérzek Lengyelországgal”. „Őszinte részvétem a támadásban elhunytak családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!” – írta a házelnök.

Krakkói lövöldözés
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