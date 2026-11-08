Szivárványzászlóval pózolt, a kereszténységet és a néhai lengyel pápát gúnyolta a krakkói lövöldöző

Túlzás nélkül egész Európát megrázta a szombat délutáni krakkói terrortámadás, amelynek a lengyel sajtó beszámolói szerint hat halálos áldozata van. Az elkövetőt, aki a merénylet előtt feltételezhetően végzett a családjával is, a rendőrök több lövéssel megsebesítették, jelenleg kórházban van, állapota kritikus.

A krakkói lövöldözőnek tulajdonított Facebook-profilokból az látszik, hogy szélsőbaloldali, egyházellenes és LMBTQ-párti ideológiákkal azonosul (Fotó: AFP)

A hatóságok hamar azonosították a támadót, aki egy 24 éves lengyel férfi. Nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A lengyel sajtóban Michał O.-ként emlegetett férfi katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai felhasználásra szánt lőfegyver volt nála. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem állt katonai szolgálatban.

A lengyel sajtó értesülései szerint a férfi egy AR–15-ös karabélyt használt, és rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. Korábban nem került a rendőrség látókörébe. Járművéből további fegyvereket és lőszert is lefoglaltak. Az Onet korábbi beszámolója szerint édesapja is jelentős fegyverarzenállal rendelkezett. A frissebb ügyészségi tájékoztatás alapján az apának kilenc, a fiának pedig két lőfegyverre volt engedélye.

A támadó fegyverrajongó volt, lövészklubba járt

A Wirtulana Polska ma azt írta, a 24 éves férfi a starachowicei Swit Sportklub tagja volt, ahol sportlövészettel foglalkozott. Édesapja szintén ugyanennek a klubnak volt a tagja, a szomszédok beszámolói szerint pedig közös szenvedélyük volt a fegyveres sport, és együtt jártak lőtérre. Az o2.pl beszámolója szerint Michał O. 2026-ban mindössze két alkalommal látogatta meg a lőteret, mindig felügyelet mellett gyakorolt.

A klub szóvivője szerint a férfi nem tanúsított gyanús viselkedést. A klub vezetése külön közleményben hangsúlyozta, hogy a gyanúsítottat nem képezték ki dinamikus, taktikai vagy harci lövészetre, az egyesület ugyanis kizárólag sportlövészettel foglalkozik. A klub képviselője azt is elárulta, hogy Michal O. utoljára augusztus végén járt a lőtéren. A Krakkótól mintegy 200 kilométerre északra fekvő családi otthont a rendőrség drónnal is átvizsgálta, miután felmerült, hogy az ingatlanban további fegyverek lehetnek.

A házban három holttestet találtak: a férfi szüleiét és húgáét.

A szomszédok a szülőket barátságos, társaságkedvelő emberekként jellemezték, fiuk viselkedését azonban egyesek különösnek tartották. A három családtag halálának pontos körülményeit és az esetleges összefüggéseket még vizsgálják.