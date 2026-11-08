Szivárványzászlóval pózolt, a kereszténységet és a néhai lengyel pápát gúnyolta a krakkói lövöldöző

Túlzás nélkül egész Európát megrázta a szombat délutáni krakkói terrortámadás, amelynek a lengyel sajtó beszámolói szerint hat halálos áldozata van. Az elkövetőt, aki a merénylet előtt feltételezhetően végzett a családjával is, a rendőrök több lövéssel megsebesítették, jelenleg kórházban van, állapota kritikus.
A hatóságok hamar azonosították a támadót, aki egy 24 éves lengyel férfi. Nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A lengyel sajtóban Michał O.-ként emlegetett férfi katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai felhasználásra szánt lőfegyver volt nála. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem állt katonai szolgálatban.
A lengyel sajtó értesülései szerint a férfi egy AR–15-ös karabélyt használt, és rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. Korábban nem került a rendőrség látókörébe. Járművéből további fegyvereket és lőszert is lefoglaltak. Az Onet korábbi beszámolója szerint édesapja is jelentős fegyverarzenállal rendelkezett. A frissebb ügyészségi tájékoztatás alapján az apának kilenc, a fiának pedig két lőfegyverre volt engedélye.
A támadó fegyverrajongó volt, lövészklubba járt
A Wirtulana Polska ma azt írta, a 24 éves férfi a starachowicei Swit Sportklub tagja volt, ahol sportlövészettel foglalkozott. Édesapja szintén ugyanennek a klubnak volt a tagja, a szomszédok beszámolói szerint pedig közös szenvedélyük volt a fegyveres sport, és együtt jártak lőtérre. Az o2.pl beszámolója szerint Michał O. 2026-ban mindössze két alkalommal látogatta meg a lőteret, mindig felügyelet mellett gyakorolt.
A klub szóvivője szerint a férfi nem tanúsított gyanús viselkedést. A klub vezetése külön közleményben hangsúlyozta, hogy a gyanúsítottat nem képezték ki dinamikus, taktikai vagy harci lövészetre, az egyesület ugyanis kizárólag sportlövészettel foglalkozik. A klub képviselője azt is elárulta, hogy Michal O. utoljára augusztus végén járt a lőtéren. A Krakkótól mintegy 200 kilométerre északra fekvő családi otthont a rendőrség drónnal is átvizsgálta, miután felmerült, hogy az ingatlanban további fegyverek lehetnek.
A házban három holttestet találtak: a férfi szüleiét és húgáét.
A szomszédok a szülőket barátságos, társaságkedvelő emberekként jellemezték, fiuk viselkedését azonban egyesek különösnek tartották. A három családtag halálának pontos körülményeit és az esetleges összefüggéseket még vizsgálják.
Szélsőjobboldali volt a krakkói lövöldöző? Inkább szélsőbaloldali
Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter röviddel a terrortámadás után azt nyilatkozta, hogy az előzetes megállapítások szerint a támadót „lenyűgözték a szélsőjobboldali ideológiák”, és radikális, ultranacionalista nézeteket vallott. A Terroryzm.pl biztonságpolitikai portál emellett arról számolt be, hogy a férfi ruházatán a Falanga jelképe is feltűnhetett. A szimbólumot a lengyel ultranacionalista jobboldali mozgalmakhoz kötik. Nos, a közösségi médiában terjedő képernyőfotók szerint a belügyminiszter állítása annyiban tűnik helytállónak, hogy valóban szélsőséges nézeteket vallott a támadó.
Azonban nem a jobboldali, hanem a radikális baloldali, egyházellenes ideológiákat vallott.
Nem hivatalos információk szerint a terrorista neve Michal Oksinsi. A képernyőképpel rögzített Facebook-profiljából az rajzolódik ki, hogy antifasiszta és anarchokommunista aktivista volt, aki gúnyt űzött a kereszténységből, kifigurázta a lengyelek tömegei által hazafiként és szentként tisztelt II. János Pál pápát és az LMBT-ideológia jelképe is feltűnt az oldalán.
Figyelemre méltó az is, hogy sajtóhírek szerint két fiókja volt Facebookon, azóta azonban egyik sem elérhető. A közösségi médiában azóta joggal foglalkoztatja az embereket a kérdés: ki törölte a krakkói lövöldöző két Facebook-fiókját, tekintve, hogy a szüleit és a nővérét holtan találták az otthonukban, a fiatal férfi pedig kórházban, őrízet alatt van?
„Kiterjesztett öngyilkosság”
A lengyel Najwyższy Czas! főszerkesztője, Tomasz Sommer is megszólalt az ügyben. Szerinte elképzelhető, hogy a zavarodott mentális állapotú 24 éves férfi először saját családjával végzett, majd Krakkóban további emberek meggyilkolásával próbálta előidézni a saját halálát. Sommer ezt a jelenséget „kiterjesztett öngyilkosságnak” nevezte.
A főszerkesztő egyúttal élesen bírálta Marcin Kierwinski belügyminisztert, amiért szerinte a merényletet politikai célokra szeretné felhasználni: a tragédia súlypontját a bűncselekmény felderítéséről arra hegyezte ki, hogy a támadó szélsőjobboldali volt. Sommer ezért a belügyminiszter lemondását követeli.