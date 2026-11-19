Vlagyimir Putyin elutasította az Ukrajnával kötendő részleges tűzszünet lehetőségét a Krími híd elleni legutóbbi támadások után. Az orosz elnök azt mondta, Moszkva válasza „sokkal fájdalmasabb” lesz, és azt is megígérte, hogy helyreállítják a megrongálódott hidat.

Krími híd: Putyin súlyosabb válaszlépéseket ígért Ukrajnának

Fotó: Northfoto

Putyin a Biztonsági Tanáccsal is egyeztetett arról, hogy bizonyos területeken lehetséges lenne-e tűzszünetet kötni Ukrajnával. Az orosz elnök azonban a Krími híd elleni támadások után elvetette ezt a lehetőséget – számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz elnök az újságíróknak nyilatkozott, miután háromoldalú találkozón vett részt Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

„A Krími híd elleni támadások után ebbe nem fogunk beleegyezni” – fogalmazott Putyin. Hozzátette, hogy az orosz válaszlépés „sokkal fájdalmasabb” lesz.

Putyin súlyosabb válaszlépéseket ígért

Az orosz elnök azt is közölte, hogy a Krími hidat helyreállítják. Az ukrán erők az elmúlt héten három alkalommal támadták a létesítményt. Az egyik csapás során a híd ívszerkezete is megrongálódott, emiatt le kellett állítani a közúti forgalmat.

A Krími híd stratégiai jelentőségű összeköttetést biztosít az orosz szárazföld és a félsziget között, ezért az ellene irányuló támadások katonai és logisztikai szempontból is érzékenyen érinthetik Moszkvát.

Putyin 2026-ban már több alkalommal is elutasította Kijev olyan kezdeményezéseit, amelyek az orosz és az ukrán területek elleni nagy hatótávolságú csapások leállítására irányultak. Júniusban az ukrán javaslatot vetette el, amely a kölcsönös támadások beszüntetését célozta, októberben pedig az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapások leállításáról szóló felvetést utasította vissza.

Az orosz elnök mostani kijelentése alapján a Krími híd elleni támadások tovább nehezíthetik a korlátozott tűzszüneti megállapodás lehetőségét.