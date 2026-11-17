Az ukránok intenzíven támadták a kercsi hidat

Oroszország minden nap támadja az infrastruktúránkat, beleértve a hidakat is

– mondta Zelenszkij a támadás után, hozzátéve: „Emlékeztetjük Oroszországot arra, hogy a háború mindig oda tér vissza, ahol elkezdődött.”

Az ukrán elnök szerint a támadás egy példátlan műveletet követett, amely módszeresen megsemmisítette az orosz légvédelmet, a radarrendszereket és az elektronikus hadviselési képességeket.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

A 19 km (12 mérföld) hosszú híd nemcsak gyakorlati, de szimbolikus jelentőséggel is bír. A hidat Vlagyimir Putyin avatta fel 2018-ban, és Oroszország Krím-félszigethez való ragaszkodását is jelképezi.

Az orosz kormányzati bizottság a károk felméréséről és a javítások megkezdésre irányuló lépésekről is egyeztetett, valamint a megvitatták a Krím-félszigetre vezető alternatív útvonalakon történő áruszállítás logisztikai kérdéseit.

Dmitirij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy a híd helyreállítására tervet készítenek, amely után a híd „még jobb lesz, mint korábban”. Sokak szerint azonban ez nem lesz egyszerű, ha az ukrán támadások folytatódnak a területen.

Oroszország Kijev hídjait vette célba

A két ukrán csapás között, hétfő este és éjjel Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijev két fő Dnyeper-hídját, az Északi és a Déli hidat. Mindkettő megsérült, a forgalmat leállították, és a fővárosban áram-, víz- és fűtéskimaradások voltak. Moszkva katonai logisztikai célpontnak nevezte a hidakat.

2026. november 17., Kijev, Ukrajna: orosz támadás a kijevi Északi híd (Truhaniv-sziget, Kijev) ellen Iszkander ballisztikus rakétákkal, amelyek áttörték a hidat.

Fotó: Northfoto / ZUMA Press Wire

A Krími híd szimbolikus jelentőséggel bír

A Kercsi-szoros feletti híd egykor az Ukrajnában tartózkodó orosz erők egyik legfontosabb utánpótlási útvonalát jelentette, de a hadsereg jelenleg inkább arra a szárazföldi folyosóra támaszkodik, amely Ukrajna keleti és déli részein halad át, és amelyet Oroszország elfoglalt.

A híd az Azovi-tengerre és az onnan kihajózó kereskedelmi hajók által használt csatornán ível át, így a régió gabonaexport-hálózatának fontos részét képezi.

Bár a fekete-tengeri gabonaszállítások a fokozódó drón támadások miatt nagyrészt leálltak, a hajózási infrastruktúra csak korlátozott károkat szenvedett, így a kereskedelem gyorsan újraindulhat, ha a biztonsági körülmények javulnak.

Ugyanakkor egy szakértő szerint a híd összeomlása „jelentősen késleltetheti az Azovi-tengerről történő hajózás esetleges újraindulását”, mivel a csatornából el kell távolítani a törmeléket.

Több támadás is érte a hidat

Ukrajna a háború során többször is megtámadta a hidat. 2022 októberében egy teherautóba rejtett bomba négy ember életét követelte, és több hónapra korlátozta a híd használatát. 2023 júliusában a közúti híd egy szakasza megsemmisült, és egy házaspár életét vesztette.

Az éjszakai támadás része volt annak, amit az orosz állami média Ukrajna eddigi legnagyobb drón-támadásának nevezett. Oroszország közlése szerint 22 régióban 1 441 drónt lőtt le.

A légvédelem visszavert egy jelentős drón-támadást az orosz Baskíria régióban található Ufa és Salavat ipari városok ellen, ahol több olajfinomító is működik – jelentette az állami média helyi tisztviselőkre hivatkozva. Ukrajna közölte, hogy eltalált egy finomítót és egy petrolkémiai komplexumot Salavatban.