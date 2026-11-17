Ukrajna két egymást követő éjszakán támadta a Krímet Oroszországgal összekötő Kercsi (Krími) hidat. Kijev saját fejlesztésű fegyvereket vetett be, köztük Flamingo és Neptun rakétákat, valamint drónokat. Zelenszkij a támadást az ukrán infrastruktúra elleni orosz csapásokra adott válasznak nevezte. Az ukrán elnök X-oldalán mutatta meg a támadás utáni állapotot, amelyen látható, hogy a híd egy része a tengerbe omlott. A közúti forgalmat felfüggesztették, a vasúti forgalom egy rövid leállást követően részben újraindult – írta a US News.
Az ukránok intenzíven támadták a kercsi hidat
Oroszország minden nap támadja az infrastruktúránkat, beleértve a hidakat is
– mondta Zelenszkij a támadás után, hozzátéve: „Emlékeztetjük Oroszországot arra, hogy a háború mindig oda tér vissza, ahol elkezdődött.”
Az ukrán elnök szerint a támadás egy példátlan műveletet követett, amely módszeresen megsemmisítette az orosz légvédelmet, a radarrendszereket és az elektronikus hadviselési képességeket.
A 19 km (12 mérföld) hosszú híd nemcsak gyakorlati, de szimbolikus jelentőséggel is bír. A hidat Vlagyimir Putyin avatta fel 2018-ban, és Oroszország Krím-félszigethez való ragaszkodását is jelképezi.
Az orosz kormányzati bizottság a károk felméréséről és a javítások megkezdésre irányuló lépésekről is egyeztetett, valamint a megvitatták a Krím-félszigetre vezető alternatív útvonalakon történő áruszállítás logisztikai kérdéseit.
Dmitirij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy a híd helyreállítására tervet készítenek, amely után a híd „még jobb lesz, mint korábban”. Sokak szerint azonban ez nem lesz egyszerű, ha az ukrán támadások folytatódnak a területen.
Oroszország Kijev hídjait vette célba
A két ukrán csapás között, hétfő este és éjjel Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijev két fő Dnyeper-hídját, az Északi és a Déli hidat. Mindkettő megsérült, a forgalmat leállították, és a fővárosban áram-, víz- és fűtéskimaradások voltak. Moszkva katonai logisztikai célpontnak nevezte a hidakat.
A Krími híd szimbolikus jelentőséggel bír
A Kercsi-szoros feletti híd egykor az Ukrajnában tartózkodó orosz erők egyik legfontosabb utánpótlási útvonalát jelentette, de a hadsereg jelenleg inkább arra a szárazföldi folyosóra támaszkodik, amely Ukrajna keleti és déli részein halad át, és amelyet Oroszország elfoglalt.
A híd az Azovi-tengerre és az onnan kihajózó kereskedelmi hajók által használt csatornán ível át, így a régió gabonaexport-hálózatának fontos részét képezi.
Bár a fekete-tengeri gabonaszállítások a fokozódó drón támadások miatt nagyrészt leálltak, a hajózási infrastruktúra csak korlátozott károkat szenvedett, így a kereskedelem gyorsan újraindulhat, ha a biztonsági körülmények javulnak.
Ugyanakkor egy szakértő szerint a híd összeomlása „jelentősen késleltetheti az Azovi-tengerről történő hajózás esetleges újraindulását”, mivel a csatornából el kell távolítani a törmeléket.
Több támadás is érte a hidat
Ukrajna a háború során többször is megtámadta a hidat. 2022 októberében egy teherautóba rejtett bomba négy ember életét követelte, és több hónapra korlátozta a híd használatát. 2023 júliusában a közúti híd egy szakasza megsemmisült, és egy házaspár életét vesztette.
Az éjszakai támadás része volt annak, amit az orosz állami média Ukrajna eddigi legnagyobb drón-támadásának nevezett. Oroszország közlése szerint 22 régióban 1 441 drónt lőtt le.
A légvédelem visszavert egy jelentős drón-támadást az orosz Baskíria régióban található Ufa és Salavat ipari városok ellen, ahol több olajfinomító is működik – jelentette az állami média helyi tisztviselőkre hivatkozva. Ukrajna közölte, hogy eltalált egy finomítót és egy petrolkémiai komplexumot Salavatban.
Szergej Szobjanin moszkvai polgármester elmondta, hogy körülbelül 800 ukrán drón repült a Moszkvát körülvevő régió felé, amelyek közül 321-et útközben lelőttek.
A tárgyalások ellenére a támadások intenzívek
A támadások folytatódtak annak ellenére, hogy a múlt héten Abu Dzabiban – kilenc hónap után először – az Egyesült Államok közvetítésével béketárgyalások zajlottak, valamint külön találkozókra került sor az amerikai küldöttek, Putyin és Zelenszkij között. Kijev és Moszkva a múlt heti tárgyalások során megállapodott egy nagyszabású fogolycseréről, de más vonatkozásokban – többek között a területi kérdésekben – nem történt jelentős áttörés. Oroszország az ukrán terület körülbelül egyötödét tartja ellenőrzése alatt, de a frontvonal hónapok óta lényegében változatlan maradt.